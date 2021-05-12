Неважно, складируешь ли ты вещи на поручне беговой дорожки или ежедневно по часу занимаешься йогой, — все эти домашние приспособления можно использовать и для удовольствия.

Лето уже совсем близко. Как раз пора задуматься о своей физической форме. Если ты складируешь вещи на поручне беговой дорожки, как раз время найти ей более активное применение - это домашнее приспособление можно использовать и для удовольствия: как физического, так и морального.

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Предлагаем вам совместить приятное с полезными и заняться жарким сексом с использованием спортинвентаря. Вот несколько идей:

Дикий пони

Ляг лицом вниз на большой фитбол, обопрись руками о пол. Он входит сзади стоя (или, если вы разного роста, он может встать на колени или приподнять твои ягодицы на нужную высоту). Попробуйте поймать общий ритм и при этом удержать тебя на мяче, который тоже так и норовит дернуться.

Секс-подтягивания

Повисни на турнике в дверном проеме и обхвати ногами его бедра. Отклонись назад и с силой подайся вперед, пусть он придерживает тебя за бедра. Поза вряд ли годится для длительного секса, если только ты не чемпион по подтягиваниям, но для быстрого секса — вполне.

Встреча на беговой дорожке

Сядь на поручни своей беговой дорожки (но не включай ее!), заведя ноги за обе ручки. Он стоит перед тобой и регулирует ритм, придерживая тебя за бедра. Калории ты так не сожжешь, но удовольствие получишь, это точно! Лучше всего, чтобы дорожка стояла перед стеной, иначе она может опрокинуться.

Антигравитационный оральный мяч

Ляг спиной на большой фитбол, закинув ноги ему на плечи и опираясь руками о пол (как мостик, но с опорой только на руки). Откинь голову назад и наслаждайся, пока он работает языком.

Бондаж для йоги

Встань на четвереньки. Пусть тебе свяжут руки в локтях и ноги в коленях с помощью ремешков для йоги и делают то, что считают нужным, чтобы распалить тебя. Для пущего интереса — поменяйтесь ролями.

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Автор: Иван Бойко