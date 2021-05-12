Лето уже совсем близко. Как раз пора задуматься о своей физической форме. Если ты складируешь вещи на поручне беговой дорожки, как раз время найти ей более активное применение - это домашнее приспособление можно использовать и для удовольствия: как физического, так и морального.
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Предлагаем вам совместить приятное с полезными и заняться жарким сексом с использованием спортинвентаря. Вот несколько идей:
- Дикий пони
Ляг лицом вниз на большой фитбол, обопрись руками о пол. Он входит сзади стоя (или, если вы разного роста, он может встать на колени или приподнять твои ягодицы на нужную высоту). Попробуйте поймать общий ритм и при этом удержать тебя на мяче, который тоже так и норовит дернуться.
- Секс-подтягивания
Повисни на турнике в дверном проеме и обхвати ногами его бедра. Отклонись назад и с силой подайся вперед, пусть он придерживает тебя за бедра. Поза вряд ли годится для длительного секса, если только ты не чемпион по подтягиваниям, но для быстрого секса — вполне.
- Встреча на беговой дорожке
Сядь на поручни своей беговой дорожки (но не включай ее!), заведя ноги за обе ручки. Он стоит перед тобой и регулирует ритм, придерживая тебя за бедра. Калории ты так не сожжешь, но удовольствие получишь, это точно! Лучше всего, чтобы дорожка стояла перед стеной, иначе она может опрокинуться.
- Антигравитационный оральный мяч
Ляг спиной на большой фитбол, закинув ноги ему на плечи и опираясь руками о пол (как мостик, но с опорой только на руки). Откинь голову назад и наслаждайся, пока он работает языком.
- Бондаж для йоги
Встань на четвереньки. Пусть тебе свяжут руки в локтях и ноги в коленях с помощью ремешков для йоги и делают то, что считают нужным, чтобы распалить тебя. Для пущего интереса — поменяйтесь ролями.
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