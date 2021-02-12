В Дании запустили мобильное приложение iConsent, через которое можно дать официальное и обоюдное согласие на интимную связь в течение 24 часов.
Об этом сообщает ukrrain.com со ссылкой на пресс-службу iConsent.
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Приложение, название которого в переводе на русский означает "я согласен", выпустили после того, как в стране ужесточили законы об изнасиловании.
Нажатие кнопки в iConsent означает согласие на один половой акт, в течение суток оно может быть отозвано в любое время.
Как считают пользователи, приложение может привести к злоупотреблению. Кроме того, сервис критикуют за отсутствие романтической составляющей и чисто технический подход к половому акту.
По словам разработчиков сервиса, данные обо всех сделках конфиденциальны.
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