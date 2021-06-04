Отмечается, что инициативу во время сингапурского поцелуя должна брать на себя партнерша.

Существует мнение, что сингапурский поцелуй получил свое название от способности женщины (которая жила в этой стране более 3000 лет назад) приносить удовольствие только с помощью сокращений своего влагалища.

Предлагаем вам подробнее узнать об этой сексуальной практике, которая позволит вам обоим получить максимум удовольствия от секса, пишет Men's Health.

Сегодня сложно проверить, действительно ли существовала эта женщина, но понятно, что эта интересная способность, которой она якобы обладала, связана с сексуальной техникой тантры и Камасутры. Она веками практиковалась в Таиланде или Японии, прежде чем достигла Запада.

Читайте такжеВзлетаем в небеса: названы 3 секс-позы для множественного оргазма (фото 18+)

Что же такое сингапурский поцелуй? Если просто, то он состоит из повторяющихся сокращений мышц влагалища, когда пенис находится внутри партнерши. Это вызывает своего рода массаж и ощущение сосания, которое, если все сделано правильно, может принести большое удовольствие обоим партнерам.

Чтобы практиковать сингапурский поцелуй, женщине нужно держать в тонусе тазовое дно. Это можно сделать благодаря выполнению упражнений Кегеля. И у мужчин, и у женщин упражнения Кегеля выполняются одинаково. Они очень просты и могут выполняться практически в любой ситуации, хотя лучше всего, конечно же, сидеть. Для этого необходимо делать такие же движения тазовым дном, будто ты пытаешься остановить отток мочи. Эксперты рекомендуют начинать примерно с 20 повторений 3 раза в день. Со временем ты увидишь, что сила в этой области будет больше. Это позволит увеличить количество повторений и сеансов. А также окажет положительное влияние на интимную жизнь.

Когда мышцы тазового дна женщины находятся в идеальной форме, лучший способ практиковать сингапурский поцелуй – лежать неподвижно. Партнерша должна сесть на тебя так, будто вы планируете заниматься сексом в позиции всадница. Остальное за мышцами ее тазового дна.

Сингапурский поцелуй можно сочетать с сокращением мышц живота, легким проникновением, более глубоким проникновением, движениями бедра и так далее. Одним словом, все, что подсказывает тебе фантазия.

Польза сингапурского поцелуя для здоровья

Поскольку для его выполнения требуется интенсивная работа мышц тазового дна, эта практика очень полезна для сексуального здоровья женщины. Она усиливает и облегчает оргазмы, а также улучшает естественную смазку и эластичность. Он также полезен и для мужчин с проблемами преждевременной эякуляции или эректильной дисфункцией. И тут все логично, ведь медленное и длительное возбуждение помогает контролировать эти проблемы.

Секс: вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко