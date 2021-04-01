Например, секс превращается в каторгу, когда партнерша просит мужчину помедленнее, а ему нравится делать все быстро.

Специалисты говорят, что с сексуальной несовместимостью можно бороться, но получается это далеко не всегда. Причем проблема чаще всего в том, что пары и не догадываются о наличии такого «диагноза». Поэтому и нужно знать его главные «симптомы».

Читайте такжеЭксперты назвали проблемы с куннилингусом и как их решить (18+)Признаки сексуальной несовместимости пары собрало издание cosmo.com.ua.

Разные любимые позы

Настолько, что секс больше похож на атлетическое представление с кувырками, чем просто близость. В одной позе неудобно тебе, в другой — партнеру. Поэтому вы находитесь в вечном поиске. Друг друга и оргазма, в том числе.

Отличающиеся темпераменты

Секс превращается в каторгу, когда партнерша просит мужчину помедленнее, а ему нравится делать все быстро. Или женщине хочется больше страсти, а партнер старается просто быстрее эякулировать.

Однообразие в постели

Если кто-то из партнеров хотя бы раз во время секса зевнул, отвлекся или начал думать о котлетах на кухне, продолжать процесс нет смысла. Что говорить, когда это повторяется во время каждой близости. Нужно сразу решить вопрос. Возможно, дело в том, что кто-то кого-то жалеет, поэтому молча терпит интим и даже симулирует.

Мастурбация чаще, чем секс

Конечно, мастурбация помогает познать свое тело, расслабиться и даже улучшить интимную жизнь. Но если ты доставляешь себе удовольствие намного чаще, чем получаешь оргазм во время секса, это явно свидетельствует о серьезных проблемах в постели. А, может, и вне нее тоже.

Партнер не доводит тебя до оргазма

Это особенный пункт, который и анализировать нужно отдельно. Здесь проблема может быть, во-первых, в том, что парень не знает, что тебе нравится в постели. Во-вторых, когда партнер ленится. В-третьих, если не уважает твои чувства. Как решить вопрос? Поговорить.

Либидо партнеров повышается в разное время суток

Безусловно, люди не всегда умеют и знают, как его контролировать. Но при этом ты, скорее всего, уже заметила, что, скажем, больше хочешь секса вечером. А вот если мужчина активен в постели только с утра, когда девушка любит крепко спать, и начинаются разногласия между партнерами.

Разговоры о сексе перетекают в ссоры

И не только потому, что люди не умеют говорить об интиме. Сложности бывают и тогда, когда партнеры понимают, что видят секс по-разному. Они изо всех сил стараются найти альтернативу или компромисс, но так получается далеко не всегда.

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Автор: Иван Бойко