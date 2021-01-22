Сексолог Юлия Дамочкина: Самая частая ошибка в сексе у мужчин - отсутствие прелюдии, одна из ошибок женщин - страх проявлять себя

Какие ошибки чаще всего допускают мужчины и женщины в сексе, почему важно изучать свое тело и его реакции самостоятельно, а также как донести партнеру информацию о том, что именно и как следует делать, чтобы приятно было обоим, в интервью УНИАН рассказала сексолог Юлия Дамочкина.

Во время карантина для многих пар хорошим времяпровождением стал… секс. Но, к сожалению, не всегда он именно такой, как хотелось бы. Расскажите, какие ошибки в сексе чаще всего допускают мужчины?

Самая частая ошибка - отсутствие прелюдии. Мужчины ошибочно полагают, что возбуждение женщины такое же, как у них, и наступает быстро, как и эрекция. Физиологически мы отличаемся, и если это игнорировать, то женщина может испытывать боль, о которой часто стесняется сказать. Секс в таком случае будет неприятным и леди начнет его избегать или просто терпеть. Сложно сказать, какой вариант для пары хуже. И вторая ошибка - фокус внимания на себе, на собственном удовольствии. Для оргазма мужчины часто достаточно только стимуляции головки полового члена. Оргазм женщины более многогранен: важна стимуляция эрогенных зон, расслабление тела, чувства к партнеру - все имеет значение.

Одна из распространенных ошибок в сексе у мужчин - это спешка. Как мужчинам понять, что нужно снизить темп?

Первое - помнить, что физиология женского возбуждения другая. Женщине нужно больше времени. Второе - быть внимательным к партнерше: наблюдать, расслаблена ли она, выделяется ли влагалищная смазка (это критерии того, что можно начинать проникновение). Третье - помнить о последствиях отсутствия оргазма у женщины (точно ли он этого хочет?). И четвертое - деликатно задавать вопросы, просить ее вести и направлять его в сексе.

Что делать, если секс закончился фиаско? Как правильно реагировать, чтобы не обидеть партнера?

Фиаско - это неудачный опыт? Тогда реагировать так же, как и на трудности в остальных сферах жизни: сначала осознать, что повлияло на такой исход. Мы реагируем болезненно, потому что секс - процесс максимально интимный, мы обнажаемся не только телом, но и становимся уязвимы эмоционально. Но неудачный опыт - всего лишь одна ситуация, ничего страшного не произошло.

Конечно, реагировать нужно спокойно. Обдумать, что привело к такому результату. Поделиться своими чувствами с партнером и выслушать его. Обсудить, что нужно делать иначе, и продумать план действий, чтобы избежать повторения.

Причин, почему что-то пошло не так - огромное множество: от усталости и стресса до незнания, как вообще бывает. Когда мы учились ходить, тоже много раз падали. Представьте, если бы мы сделали из этих падений трагедию и перестали пробовать, к чему бы привело?

А что вы скажете об ошибках женщин?

Одна из ошибок женщин - страх проявлять себя в сексе: двигаться, проявлять инициативу, звучать, наслаждаться. Отсутствие сексуального воспитания, корректной информации для сексуального образования и запрет на секс с детства приводят к появлению большого количества страхов и ограничивающих установок. Например, одной из моих знакомых бабушка с детства говорила: «Мужикам только и нужно от тебя - сделать свое грязное дело. Поэтому ты должна потерпеть, родить и потом твои муки закончатся». Давайте представим себе жизнь такой женщины, ее отношение к сексу, к мужчинам: она верит, что секс - это муки, необходимые для продолжения рода, что все мужчины хотят ее использовать, а она должна это терпеть. Это же ад! А другой информации в ее голове нет. Бабушка пережила войну и это ее личный опыт - что знала, то и передала.

Сейчас много информации о сексе, но местами она так искажена, что это создает больше проблем, чем сдвигов к лучшему. Для избегания ошибок лучше обучаться у специалистов, а не блогеров и порно.

Иногда во время секса женщины думают о чем-то постороннем. Как это сказывается на сексе?

Чаще всего - отсутствием оргазма. Эти мысли мешают расслабиться и переключиться на ощущения. Оргазм не наступает от мыслей, правда? Переключаться - это просто навык смещения внимания: важно фокусироваться на своих ощущениях от прикосновений и поцелуев, на запахе тела любимого человека, своих чувствах к нему - это усиливает расслабление и возбуждение. Мало кто знает, что отсутствие оргазма у женщины сказывается на ее отношении к мужчине, к сексу и к себе самой: появляются обиды, разочарование, недовольство, потом раздражение и претензии. Итог наличия этого всего в отношениях очевиден. Нужно учиться управлять своим вниманием.

Правильно ли перекладывать ответственность за оргазм на другого человека?

Нет. Важно понимать: несмотря на наличие одних и тех же половых органов, их строение и размеры уникальны. Чувствительность у каждого человека и эрогенные зоны - тоже уникальны. Логично, что и стимуляция для достижения оргазма у каждого своя: кому-то легче и быстрее сверху вниз, кому-то сильнее и медленнее круговыми движениями. Комбинаций множество.

В подростковом периоде у нас естественным образом появляется позыв к исследованию своего тела, изучению эрогенных зон и способов достижения оргазма. Подростки реализуют это через мастурбацию. И когда мы выучили свое тело, эти знания важно донести партнеру. Он сам не догадается, где и как нам сделать приятно. Иногда бывают совпадения, но чаще все же важно разговаривать и показывать. Иначе оргазма не видать.

Хорошо, а как тогда во время процесса направлять партнера, но так, чтобы секс не превратился в физкультуру?

Можно еще до секса написать друг другу письмо со своими сексуальными фантазиями, а потом их воплощать (если обоим это комфортно). В процессе можно направлять руки партнера своими. Можно направлять голосом - чем приятнее то, что делает партнер, тем громче звучать. И, конечно, просить сделать то, чего хочется, и как именно приятнее всего.

Другая сторона раскрепощенности и активности - безынициативность. Как мужчины относятся к таким женщинам?

Смотря, какие мужчины. Психически зрелые, с адекватной самооценкой мужчины понимают, что отсутствие инициативы обусловлено наличием страхов, ограничивающих установок и отсутствием сексуального образования. Они чаще раскрывают женщину. Если же мужчина сам имеет мало опыта и при этом заниженную самооценку, он может осуждать и высмеивать женщину. Это больше говорит о нем самом, чем о ней. А еще мало кто знает: иногда женщина закрывает глаза и не двигается, чтобы сфокусироваться на своих ощущениях и, наконец, получить оргазм, а не потому, что она «бревно».

Как разнообразить однотипный̆ сексуальный̆ сценарий?

Вносить маленькие изменения, но постоянно: менять парфюм, позу, место, музыку, одежду, настроение (нежнее, брутальнее), добавлять аксессуары, экспериментировать с ролями. Исследовать себя и партнера, искать новые эрогенные зоны, способы достижения оргазма и так далее.

На ваш взгляд, секс - это физическое упражнение или эмоциональная близость?

Секс - это намного больше, чем может казаться на первый взгляд. Физиологически он приятен, расслабляет, избавляет от накопленного напряжения и стресса, повышает уровень гормонов удовольствий и, как следствие, мы чувствуем себя счастливее. Эмоционально это акт доверия и максимальной близости, чувственного наслаждения и уязвимости. Научно доказано, что оргазм женщины - это измененное состояние сознания, поэтому можем говорить и о духовной составляющей. Не стоит упрощать, наоборот - важно исследовать глубину всего процесса и собственную эмоционально-чувственную глубину в нем.

Диана Могилевич

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