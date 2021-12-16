Специалист отмечает, что сексуальная активность в 30 и 50 лет разная, но не всегда это мешает гармоничной жизни пары и проблем возникнуть не должно.

"Любви все возрасты покорны" – это все знают, а вот является ли разница в возрасте между партнерами преградой для секса? При правильном подходе к вопросу – секс возможен в любом возрасте.

Утверждает в своем Инстаграме сексолог Татьяна Славина. Она отметила, что речь идет о действительно большом возрастном диапазоне пары, скажем, 15-20 лет+.

Она отмечает, что сексуальная активность в 30 и 50 лет разная, но не всегда это мешает гармоничной жизни пары и проблем возникнуть не должно.

Однако для этого есть некоторые условия. Например, если для обоих партнеров интимная жизнь не является определяющей. Многие пары прекрасно обходятся без секса или с его минимальным количеством, и в этом случае возраст роли не играет.

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"Старший партнер более темпераментный, чем его вторая половина. Тогда происходит нивелирование сексуального аппетита: молодой партнер хочет ровно столько, сколько может дать старший", - пояснила сексолог.

При этом специалист отметила, что главное, чтобы в паре была любовь и взаимопонимание, тогда непременно будет найден и компромисс в сексуальной жизни.

Очевидно, что связывая жизнь со значительно старшим человеком, следует осознавать, что его возраст вскоре будет чувствоваться во всем: в поведении, характере, внешнем виде и, конечно же, в интимной жизни.

Она предупреждает, что нередко отношения разваливаются из-за того, что годы берут свое, и то, что в 20 и 40 лет кажется беспроблемным, в 60 может привести к краху взаимоотношений.

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Автор: Виолетта Орлова