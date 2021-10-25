Ученые утверждают, что те люди, которые страдают от нехватки секса (в том числе и оргазма), чаще болеют. Более того, эти люди могут "подхватить" практически любой вирус. Послушаем мнение специалиста.

Cекс - важная часть жизни. Но вот насколько? Одни могут обходиться без него годами, другие "лезут на стенку" после пары недель воздержания. Третьи заводят сексуальные отношения и вовсе по рациональной причине - "для здоровья".

Но сам факт процесса (секса) без кульминации (оргазма) может быть даже во вред. Так, психолог-сексолог Лилия Вдовенко на своей странице в Instagram рассказала, что интим без оргазма может грозить очень плохими последствиями для нашего здоровья. И это не фейковые страшилки, а научно доказанные факты.

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"Девушки, не нужно думать, что получая удовольствие от самих ласк и поцелуев, но не доходя до главной разрядки - оргазма, мы можем спокойно годами заниматься сексом. А больше половины девушек вообще не испытывают оргазм во время близости", - утверждает эксперт.

По словам сексолога, оргазм обязателен, так как без него:

Происходят застойные явления в половых органах, которые приводят к болезненным менструациям.

Происходит нервное перевозбуждение, которое приводит к неврозу, мигрени и депрессиям.⠀

Без оргазма мы можем получить изменения гормонального фона. А они уже вполне смогут привести к развитию патологических процессов ткани молочных желез.⠀

Регулярное отсутствие оргазма приводит и к генитальному венозному застою, который способствует развитию фибромиом тела матки, поликистозному перерождению яичников. А ещё можно даже столкнуться с опухолевыми процессами.⠀

"Поэтому не игнорируйте оргазм - это не просто удовольствие, а наше здоровье", - призывает врач.

Напомним, ранее психолог объяснила, почему женщинам порой хочется плакать во время полового акта и на что это влияет.

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Автор: Виолетта Орлова