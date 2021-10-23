Эксперт рассказала, какие мужчины чаще всего встречаются на сайтах знакомств, почему правило 3 свиданий не работает и как определить, нужен ли партнеру только секс без отношений.

Сегодня люди часто ищут новые отношения и любовь в сети, а не "на улице" или в библиотеке. Вместе с тем, мало кто знает об опасности, которая может скрываться за профилем незнакомца / незнакомки.

Сексолог-психолог Екатерина Бучинская рассказала, какие мужчины чаще всего встречаются на сайтах знакомств и как определить, нужен ли партнеру только секс без отношений, пишет Оbozrevatel.

По словам эксперта, на сайтах знакомств секс чаще всего предлагают два типа мужчин:

занятые работой и бизнесом, у которых нет времени на свидания и отношения, но они взамен могут предложить материальную помощь или подарки;

ленивые, наглые мужчины с комплексами, которые предлагают это с надеждой "авось согласится".

Сексолог утверждает, что таких мужчин стоит обходить, если ищите партнера на перспективу.

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"Если вы ищете отношения, то тогда и стоит строить знакомства на отношениях. А мужчин, которые предлагают секс на первом свидании или отношения без обязательств, обходить стороной, просто не выбирать", – рекомендует психолог.

При этом эксперт отмечает, что есть большое количество женщин, которым это может быть интересно по разным причинам. Если женщина хочет и по моральным принципам ей подходит секс на первом свидании, то ничего плохого в этом нет.

"Бывает, что люди сразу на первом свидании понимают, что это их человек. И если у женщины хорошая самооценка, есть уверенность в себе и уважение к своим чувствам, то это ничем не грозит. Но очень важно понимать свою ценность и не должно быть мысли, что завтра он не позвонит", – говорит эксперт.

Сексолог рассказала также о правиле 3 свиданий:

"Эти три свидания нужны для того, чтобы человека узнать, пообщаться, сблизиться, "принюхаться". Первые встречи направлены на то, чтобы просто узнать друг друга и принять адекватное решение, а не означают, что можно галочку поставить и все, можно", – объясняет Бучинская.

Она утверждает, что если есть нерешенные вопросы с самооценкой, секс на первом свидании психологически навредит.

"Как показывает практика, очень много пар, которые давно вместе, занимались сексом на первом свидании. Это говорит о том, что люди интуитивно приняли это решение и вышло настолько классно, что получилось эту коммуникацию правильно перевести. Никто никому никаких комплексов не навешивал", – отмечает сексолог.

Но с другой стороны сексуальному партнеру могут быть просто неинтересны отношения. В таком случае следует сразу спросить об этом.

"Мы имеем право спрашивать все, что нас интересует. Не нужно жить догадками. Если вы сразу чувствуете неопределенность в отношениях и закрадывается мысль, что ему от вас только секс нужен, то сразу задайте в лоб вопрос и объясните, почему это чувствуете", – утверждает Бучинская.

Сексолог отметила, что у женщин принято молчать, терпеть и ждать, но это деструктивная позиция. Важно помнить: всегда найдется тот, кто будет соответствовать вашим требованиям и принципам.

Напомним, ранее сексолог рассказала о семи популярных мифах о безопасном сексе.

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Автор: Виолетта Орлова