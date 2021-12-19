По словам специалиста, не секрет, что Куба, Карибы, Эквадор, Доминикана, Египет, Турция, Греция, страны Юго-восточной Азии и южной Европы – это регионы, где партнер на ночь быстро обозначит себя.

Женский секс-туризм существует, однако его не следует путать с курортным романом, который, может оказаться делом случая. А вот секс-туризм – это целенаправленная поездка в поисках сексуальных приключений.

Об этом в соцсети написала сексолог Татьяна Славина. "Для кого-то это экзотический отдых и дамы отрываются по полной, не жалея денег на плотские утехи, для кого-то – единственная возможность получить сексуальное удовлетворение, пусть и оплаченное", - написала специалист.

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Славина отметила, что не секрет, что Куба, Карибы, Эквадор, Доминикана, Египет, Турция, Греция, страны Юго-восточной Азии и южной Европы – это регионы, где партнер на ночь быстро обозначит себя. "Мужчины в перечисленных странах готовы предоставить секс-услуги женщине, лишь бы она платила", - сказала сексолог.

Также она рассказала, что "для мужчин-проститутов в разных странах придуманы меткие прозвища. В Греции их называют "камакия" (рыболовный гарпун), на Ямайке – "большой бамбук", на Бали – "ковбои Кута" или "бронзовые альфонсы"".

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Автор: Виолетта Орлова