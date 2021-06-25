Эксперт утверждает, что именно эти слова способны улучшить качество секса.

Сексолог Эмили Морс рассекретила три слова, которые нужно произнести во время интимной близости с любимым человеком: "Тебе это нравится?".

По ее мнению, этот простой вопрос способен улучшить качество секса, а также он принесет немало пользы для партнеров, пишет издание Lad Bible.

Специалист утверждает, что с помощью этих слов любимый человек сможет лучше понять ваши желания в постели. Она также уточнила, что именно такая формулировка вопроса является ключом к здоровой половой жизни.

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"На мой взгляд, это одна из самых важных вещей – когда партнер спрашивает: "Тебе это нравится?". Это позволяет партнеру дать честный ответ. Следовательно, шансы улучшить сексуальный опыт увеличиваются в разы. И оба партнера будут довольны!" – объяснила подробнее эксперт.

"Открыто говорить партнеру, что вам нравится, а что вы бы хотели изменить, обязательно нужно. В таком случае вы получите больше удовольствия, более глубокую связь, а также здоровая половая жизнь приведет к улучшению и других областей вашей жизни. Это ключ к сексуальному успеху", – резюмировала сексолог.

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Автор: Иван Бойко