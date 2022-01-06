Сексолог посоветовала мужчинам больше отдыхать, и особенно важно менять при этом обстановку.

Жизнь – круговорот: работа, стрессы, усталость, депрессия, проблемы в семье, недостаточное количества сна и отдыха приводят к сбоям в функционировании организма.

Об этом пишет сексолог Татьяна Славина в соцсети. Она отмечает, что в таких условиях, кроме появления неврологических, психологических, сердечных и желудочных проблем мужчины, причем самых разных возрастов, нередко реагируют на жизненные трудности снижением либидо. Которое, в свою очередь, ведет к новому витку психологических проблем и присоединившимся к ним сексуальных.

Специалист отмечает, что нередко слышит от мужчин два волнующих их вопроса: "это все?" и "что делать?".

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""Это НЕ все" в том случае, если вы не желаете, чтобы интимная жизнь завершилась раньше, чем это предусмотрено природой. Снижение либидо – это нормальный физиологический процесс. Организм так реагирует на ненужные ему раздражители, чтобы отдохнуть и собраться с силами", - объяснила Славина.

Она призвала помочь организму, и тогда сексуальный аппетит вернется.

Сексолог призвала не спешить прибегать к фармацевтическим препаратам, рекомендовав, прежде всего, хотя бы несколько дней отдохнуть (особенно со сменой привычной обстановки).

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