Сексолог Ольга Мирале: Рекомендую отказаться от регулярного просмотра порно. Лучше самостоятельно фантазировать

Влияет ли просмотр фильмов для взрослых на взаимоотношения в паре, полезен ли совместный просмотр порно и почему не стоит пытаться перенести сексуальные сцены из фильма в реальность, в интервью УНИАН рассказала сексолог Ольга Мирале.

В современном мире, наверное, нет людей, которые бы не смотрели порно. Тем более, что оно сейчас в абсолютном доступе. Как вы считаете, просмотр фильмов для взрослых — это враг для отношений или друг?

Я бы не говорила крайностей, причисляя порнографию к друзьям или врагам в отношениях. Хочу отметить понятие сексуальной нормы, которая зачастую переплетена с социальной нормой (социальное поведение) и обусловлена и усвоением сексуальной культуры, и полового воспитания, и сексуальным просвещением, и религиозными взглядами, и наличием знаний, и личного опыта, сопровождающиеся определенными установками и убеждениями в теме секса. На основании всего этого формируется поведенческая программа (сексуальная активность, плюс сексуальная жизнь, плюс отношения с партнером). А так как в отношениях оба, происходит соединение программ и образуется общая программа для обоих.

У каждой пары есть своя модель сексуальной нормы. И то, что хорошо для одних, может быть абсолютно неприемлемо для других пар. Оптимальная сексуальная норма - сексуальная активность и взаимодействие в паре, которые формируют максимально приемлемое для них поведение и ведет к обоюдному получению удовольствия и наслаждения. Поэтому, если в паре принято смотреть порнофильмы и это способствует получению обоими удовольствия, тогда можно говорить о том, что для их отношений и сексуальной жизни порнография - друг. Главное, чтобы это не было единственным вариантом получения сексуальной разрядки, т.к. в дальнейшем может привести к сексуальным дисфункциям одного или обоих партнеров.

По вашим наблюдениям, часто ли пары переносят порносцены в свой секс?

Из практики скажу, что сами порносцены редко кто из пар привносит в свою половую жизнь. Среднестатистическая супружеская пара имеет в своем арсенале 2-3 позы. Мечтают и фантазируют, возможно, о другом, но факт остается фактом! Поэтому, если и используют в своей половой жизни такой опыт, как совместный просмотр порно, то, скорее, как быстрый способ возбудиться и настроиться на секс. Или еще вариант - могут брать эротические сценарии из порносцен и привносить их в свою сексуальную жизнь (медсестра/пациент, профессор/студентка, и т.д).

Кстати, эти игры с переодеванием редко дают желаемый результат. Ведь любая порносцена или сюжет порно - это чья-то чужая фантазия. А важно быть в своей сексуальной фантазии, а не в фантазии, какой должна быть сексуальная женщина, мужчина или идеальный захватывающий секс. Превращайте свой половой акт из механических подражаний в творческий процесс изучения себя и своего партнера, привносите больше своих фантазий и фантазий партнера, которые окрасят вашу сексуальную жизнь новыми яркими красками.

Всегда ли это удачная идея?

Все зависит от того, какие пара ставит перед собой цели и задачи... «Мы это делаем или будем делать для того, чтобы что...?» Мое мнение, что совместный просмотр порно должен быть, скорее, вишенкой на торте, а не частым или основным способом получения сексуальной разрядки.

Больше познавайте, изучайте друг друга, развивайте чувствительность и чувственность друг друга, говорите о своих сексуальных потребностях и желаниях так, чтобы вас партнер услышал, понял и искренне захотел их удовлетворить, а также учитесь слышать потребности и желания своего партнера, внесите творческий процесс в вашу спальню. Тогда ваша сексуальная жизнь наполнится самыми яркими эмоциями счастья, удовольствия и гармонии.

Я слышала, что многие женщины негативно относятся к тому, что их партнер смотрит порно. Более того, кто-то даже считает это изменой. Что вы можете сказать по этому поводу?

Очень важно определить само понятие «измена» для каждой отдельной пары. Ко мне обращаются клиенты с разными историями и запросами. И для одних знак внимания в сторону противоположного пола — измена, а для некоторых даже групповой секс (в различных его проявлениях и вариациях) не считается изменой. Все сугубо индивидуально!

Часто просмотр порно влечет за собой мастурбацию. В дальнейшем этот способ получения сексуальной разрядки закрепляется. Причем как у мужчин, так и у женщин. Мастурбация — это нормально. Мастурбация — это проявление любви к себе и своему телу. Если же просмотр порнофильмов является единственным способом возбуждения или получения удовольствия, вот тогда стоит бить тревогу...

Как просмотр порно влияет на психологическое состояние? Может ли человек, к примеру, после просмотра жесткого порно, перенести все это в жизнь без согласия партнера?

В этом вопросе я могу опираться исключительно на многочисленные исследования. Каждое исследование, находящее признаки вреда от порнофильмов, тут же находит другое, которое опровергает его. И часто эти данные носят противоречивый характер, методы и способы исследований имеют свои ограничения. Также, как часто встает вопрос причинно-следственной связи. На мой взгляд, это очень сложная и противоречивая область для исследований, нет весомых доказательств/опровержений, можно только предполагать. Вероятность того, что порно негативно влияет на человека, очень сильно зависит именно от качеств самого человека, потребляющего порносайты.

Может ли человек после просмотра жестокого порно перенести это все в жизнь без согласия партнера? Нет! Если его партнер понимает уровень допустимости для себя в сексуальной жизни и в отношениях. Также это про личные границы. В моей «карте мира» во всем должна быть согласованность. Поэтому для любого человека важно знать, чувствовать себя и не допускать нарушения личных границ!

Правда ли, что у зависимых от порно людей мозг работает менее активно?

Порноаддикция — это форма сексуальной зависимости, причем одна из самых сильных из всех интернет-занятий. Порнография стимулирует быстрый оргазм, который сопровождается выбросом эндорфинов и повышением уровня серотонина, они, в свою очередь, дарят состояния полного удовлетворения, приносят спокойствие и расслабление.

Исследователи аддикций пришли к выводу, что у людей, которые часто и много смотрят порно, отдел мозга, который называют «центром вознаграждения», меньше и менее активен. Другими словами, люди, которые увлекаются и перебарщивают с порноконтентом, расшатывают барометр удовольствия и радости. И поэтому со временем возрастает желание повысить градус просматриваемого контента (с классического порно до БДСМ, потом до различных сцен насилия, извращения и т.д.), чтобы получить дополнительно дозу дофамина. По сути, так формируется любая зависимость, в том числе и порнозависимость.

Но я бы рекомендовала отказаться от регулярного просмотра порно. Лучше самостоятельно фантазировать.

В кино для взрослых не всегда используют презерватив, чтобы показать более красивую картинку. В реальной жизни это может обернуться ИППП. Что делать, если хочется без защиты, но это опасно?

Использование средств индивидуальной защиты ИППП — осознанный выбор каждого. Помимо хламидий, сифилиса или гонореи существуют еще более 20 болезней, которые могут передаваться при половых контактах и встречаются достаточно часто как у мужчин, так и у женщин. Некоторые из них не имеют ярко выраженных признаков и могут протекать либо малосимптомно, или вообще бессимптомно, поэтому можно долго и не подозревать об их наличии, продолжая, вместе с тем, заражать других. Тяжелые последствия хронически протекающих или не до конца вылеченные ИППП - вплоть до снижения потенции/импотенции у мужчин и к выкидышам/бесплодию у женщин. И, конечно, это должен знать и понимать каждый человек перед вступлением в половую связь. Также важно иметь высокий уровень мотивированности и железную внутреннюю установку, позицию, направленную на использование средств индивидуальной защиты ИППП.

Актрисы в фильмах для взрослых, зачастую, демонстрируют весь голосовой диапазон. Но ведь оргазм с криками ничего общего не имеет. В этом смысле реальный секс также может сильно отличаться от порнофильмов. Что тогда делать?

Во-первых, нужно помнить о том, что в порно снимаются актеры, которые проходят очень серьезный конкурентный отбор/кастинг. Во-вторых, пишутся сценарии, затрагивающие самые сокровенные сексуальные желания человека, которые цепляют его слабые стороны, заставляя все чаще и глубже погружаться в мир грез и фантазий. В-третьих, это используемые спецэффекты, и обратная сторона съемки. Мало кто знает, что, например, мужчины для стабильной крепкой эрекции принимают таблетки, наносят на член специальные мази и даже делают специальные инъекции в половой член. В свою очередь, актрисы перед сценами анального секса от 2-3 часов только готовятся и настраиваются на подобный вид проникновения. И, в-четвертых, стоит помнить, что сама порноиндустрия делает миллиардные обороты. Есть данные, что в 2017 году пользователи заходили на Pornhab 28,5 млрд раз! И что каждую секунду люди тратят на интернет-порно 3000 долларов.

Поэтому на ваш вопрос, что делать, если порно отличается от реального секса, я отвечу так. Первое - фокус на себя, свое тело и ощущения тела. Развивать чувствительность и чувственность тела, эрогенные зоны. Исследовать себя, свое тело, свою сексуальность. Знать, понимать свои сексуальные желания, фантазии, предпочтения. Создавать пространство удовольствия и наслаждения.

Второе - когда вы все знаете и понимаете о своем теле, что нравится, что хотите... доносить это до своего партнера. Уметь говорить и договариваться друг с другом! Но только после того, как женщина полностью исследовала свою сексуальность и свои предпочтения, она сможет это транслировать своему мужчине. Это про позволение/разрешение и для себя, и для партнера иметь яркую сексуальную жизнь.

Как в целом порно влияет на отношения и секс?

Порноиндустрия – это не образовательный проект, направленный на развитие и совершенствование сексуальности человека. Это холодный и расчетливый бизнес, играющий на незнании, отсутствии осведомленности у большинства людей в области сексологии и собственной сексуальности. Откройте любой сайт, предоставляющий доступ к порно, и вы увидите такие категории как «инцест», «брат с сестрой». Все это привело миллионы людей к психологическим травмам, искалечив их судьбы. Многие из них лечатся исключительно терапевтическим путем.

Отсутствие осведомленности в этих вопросах может привести к домашнему насилию. Негативно сказывается на психическом состоянии человека, на отношениях с близкими. Но смотреть или не смотреть порно - это осознанный выбор каждого.

Диана Могилевич

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