Не мастурбация разрушает брак, а неадекватная реакция на нее, говорит эксперт.

Многие воспринимают мастурбацию партнера как крах семейной жизни, но на самом деле все не совсем так. Давайте разбираться

Сексолог и психолог Татьяна Славина советует не принимать самоудовлетворение партнера как личную обиду.

"Часто на консультациях слышу: "Помогите! Спасите наш брак! Мой партнер застигнут "на горячем". Он – о ужас! – мастурбировал(-а). Зачем это, ведь у него есть я?!" Я не утрирую", - написала она на своей странице в Instagram.

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И так, по мнению специалиста:

мастурбация – это норма;

мастурбация – это физиология;

мастурбация – это не измена и не пренебрежение партнером;

мастурбация – это один из вариантов получить сексуальную разрядку. В этот раз без вас.

"Не мастурбация разрушает брак, а неадекватная реакция на нее. У многих в голове включается сирена: я – сексуально не интересен и не возбуждаю партнера. Начинаются семейные разборки, поиск подвоха в отношениях и недостатков в себе, которые приводят к скандалам и, как следствие, к разводу", - утверждает психолог.

Ученые считают, что мастурбация улучшает сексуальную жизнь пары, повышает либидо, помогает раскрыть потенциал тела и расширяет эротические возможности.

"Важно помнить, что мастурбация партнера – это не про ваше "я"", - отмечает Славина.

Напомним, ранее психолог Славина рассказала, как научиться без стеснения разговаривать с партнером о сексе.

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