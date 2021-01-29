Сексолог Анастасия Виноградная: В паре должно быть как можно больше вариантов сексуальной активности. Особенно, если у партнеров разные сексуальные темпераменты

Какие техники орального секса разнообразят сексуальную жизнь партнеров, а какие способны сводить с ума от удовольствия, почему некоторые люди не приемлют оральных ласк и можно ли это изменить в интервью УНИАН рассказала сексолог Анастасия Виноградная.

Секс бывает разный и доставляет разное удовольствие. Но в 21 веке почему-то не многие могут свободно говорить об оральном сексе, хотя, не исключено, что все хотят им заниматься. Скажите, какую вообще роль в интимной жизни он играет?

Интересный вопрос. Вот, вы любите тортики? Я вообще нет. Я могу год жить без тортиков и даже не думать о них. А кто-то не может и дня прожить без бисквита. Секс всегда интересно сравнивать с едой, потому что на психоэмоциональном и энергетическом уровне удовольствие от секса и от еды примерно одинаковое. Поэтому, как и с тортиком, так и с любой сексуальной практикой, - это вопрос ваших личных предпочтений.

Я за сексуальное разнообразие и считаю, что в паре должно быть как можно больше различных вариантов сексуальной активности. Особенно, если у партнеров разные сексуальные темпераменты. Например, вам хочется три раза в день, а партнеру раз в неделю. В этом случае, акт с проникновением будет сродни сексуальному насилию - один идет на жертву ради другого. Оральные или мануальные ласки - спасение для таких пар. Партнер, которому требуется сексуальное удовлетворение, получает разрядку, а второй не идет наперекор своим желаниям.

Есть люди, которые категорически против орального секса. С чем это связано?

Самое частое - это моральные нормы и религиозные убеждения. Я постоянно сталкиваюсь с установками моих клиентов: «секс - это грязно», «секс - исключительно после свадьбы», «минет делают только проститутки» и т.д. Этими установками щедро награждают родители, бабушки, старшие сверстники. Подобные установки настолько плотно сидят в голове, что могут стать причиной реального физического отвращения к процессу: «Я уверен, что оральный секс - это грязно, меня физически тошнит, когда я пытаюсь перешагнуть свои убеждения».

Вторая причина - непринятие своего тела, а, как следствие, тела партнера: «Я боюсь, что мои гениталии могут иметь неприятный вкус, или запах, я стыжусь своего тела и самого процесса. Мне неприятно делать это для другого человека».

Третья причина - неопытность. Женщины иногда отказываются от оральных ласк в силу стеснения, из-за страха, что не получится доставить удовольствие партнеру. Для этого и есть курсы, на которых учат людей правильно это делать и помогают побороть свои страхи.

Можно ли договориться с партнером об оральном сексе, зная, что он против?

Вы хотите получить удовольствие от секса или принудить партнера делать то, что он делать не хочет? Чем сильнее вы будете давить, тем больше отрицания встретите.

Узнайте причину, почему оральный секс - это неприятно для партнера. Исходя из ответа, постарайтесь показать альтернативную картинку, привести реальные примеры среди авторитетных для партнера людей, подарите курс по оральным техникам или сексуальному раскрепощению, посмотрите его вместе.

Научитесь слушать и слышать, а не требовать. Ведь секс - это про удовольствие, не всем нравится практика принуждения.

Вы упомянули, что есть курсы по оральному сексу. Там обучают техникам, которые помогут сделать этот интимный процесс еще ярче?

Конечно. Самая главная техника - это любовь к процессу с сочетанием фантазии. В оральных техниках мы с легкостью можем играть на контрасте температур и необычных ощущений.

К примеру, использовать холод. Так жарко, что хочется упасть в ледяной бассейн? Возьми кусочек льда и подержи его во рту, через пару минут иди к любимому и прихвати стакан с холодной водой. Это поможет поддержать ощущения, и не заморозить драгоценный орган. А вот с мороженым играть не советую. Сахар редко дружит с интимными частями тела.

Или, наборот, горячо. Согреться поможет горячий чай. Очень горячий, только не обожгись. Прогреваем ротовую полость и - по известному маршруту. С собой - стакан с теплым чаем или водой. Глоток следует делать раз в минуту. Кстати, горячие напитки помогают справиться с ощущением сведенной челюсти и отлично дружат с «глубоким горлом».

Еще необычнее? Хватай игристое брют или стакан газированной минералки. Тут потребуется сноровка, поскольку жидкость обязательно должна быть во рту, советую потренироваться. Пузырьки будут нежно пощипывать головку и дарить более чем необычные ощущения.

А теперь вариант для дам, не страдающих особой чувствительностью зубов. Та самая техника «горячо-холодно». Берем в спальню стакан воды со льдом и горячий чай. И чередуем глотки горячей и холодной жидкости. Тут ты точно сведешь его с ума.

Скажите, а поза имеет значение в этом деле?

Конечно, лучшая поза - это 69. Я считаю, что нет ничего лучше взаимного орального удовольствия. Или 68, они очень похожи, за исключением одного - партнерша находится не на груди мужчины, а чуть сбоку. Тогда девушка не отвлекается от процесса, а мужчина имеет доступ к самым сексуальным зонам партнерши с помощью рук.

Какие «правила безопасности» нужно соблюдать, чтобы не травмировать партнера?

В принципе, такие же как и в любом другом виде секса: гигиена, в том числе, полости рта, аккуратный маникюр без заусенцев, очень аккуратное обращение с брекетами, пирсингом, наличие справки об отсутствии ИППП у обоих партнеров, не перетягивать уздечку, не кусать, не тереть слизистую до истощения, использовать лубрикант.

Крайне важное правило - глубину проникновения во время техники «глубокое горло» контролирует женщина. Иначе есть риск, что мужчина увлечется и женщине будет не хватать воздуха.

Можно ли заразиться ИППП во время орального секса без презерватива?

Да, есть риск заражения ВПЧ. Какие-то заболевания не передаются через оральный контакт, но рисковать не стоит. Запомнили: сначала справка, потом секс без презерватива. Это простое правило поможет вам сберечь ваше здоровье, много нервов и денег.

А правда ли то, что частые занятия оральным сексом могут спровоцировать рак ротоглотки у женщин?

Причины развития рака ротоглотки более чем в 75% случаев - употребление алкоголя и курение сигарет. Развитию рака, как ротоглотки, так других слизистых оболочек, способствует папилломавирус человека HPV. Им, действительно, можно заразиться через оральный или вагинальный контакт. Вирус, на данный момент, считается неизлечимым. Но если он не находится в активной фазе, с ним можно комфортно жить.

Если у вас есть ВПЧ, просто контролируйте состояние своего здоровья и предупреждайте партнеров об этом, если нет - внимательно относитесь к сексуальным контактам, просите потенциальных партнеров показать справку об отсутствии ИППП. Не вступайте в незащищенный половой акт с партнерами, которые не показали вам справку.

Диана Могилевич

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