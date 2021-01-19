Сексолог Анастасия Виноградная: Оргазм - это рефлекс. Важно этот рефлекс в себе развить

Карантин и сильные морозы способствуют поиску приятного времяпровождения дома. О том, как в этот период парам не рассориться, как раскрыть новые грани своей сексуальности, помогут ли в этом секс-игрушки и съемки хоум видео, в интервью рассказала сексолог Анастасия Виноградная.

В период локдауна многие пары оказались дома, взаперти. Можно ли рассматривать карантин как возможность улучшить секс и отношения?

Карантин двояко влияет на пары и ярко демонстрирует реальное положение вещей в отношениях. Думаю, многие заметили, как выросло количество разводов. Пары оказались в нестандартной ситуации - 24 часа вместе, часто в небольшом пространстве, требуют принятия и уважения потребностей партнера.

Я рекомендую своим клиентам больше внимания уделять совместному времяпрепровождению, и, параллельно, давать друг другу свободное пространство на реализацию своих личных желаний. Составьте список дел, которые вы можете делать вместе, определите время на личные дела и совместное время. Сюда относится и секс. Хорошая практика для пар: составить список своих желаний и антижеланий в сексе, обсудить и составить общий список, который вы будете постепенно выполнять. Важное условие - вам обоим должно этого хотеться в данный момент времени.

Какие вопросы партнеры обязательно должны друг другу задавать?

Самый важный вопрос в паре – «Что ты сейчас чувствуешь?». Мы можем годами жить с человеком и совершенно его не понимать, потому что в детстве не было опыта корректного выражения чувств. Если чувство для вас не понятно, уточните: «Почему ты это чувствуешь?», «Что я могу сделать, чтобы ты чувствовал себя лучше?». И касаемо желаний, конечно: «Что ты сейчас хочешь?».

Вы сказали, что многие пары во время карантина ссорились и разводились. С точки зрения психологии, секс после скандала - хорошо или плохо?

Для невротиков просто идеально. Но, если вы хотите здоровые отношения, то конфликт необходимо решать: разговаривать, слушать и слышать, принимать. Секс после нерешенного конфликта - это закрывание нереализованных потребностей в любви и принятии.

Наше поколение считается более асексуальным, чем прежние поколения. Это нормально? И в чем причины?

Сейчас ракурс смещен с отношений на самоценность и саморазвитие. Это не плохо, просто особенность этапа развития общества. Асексуальность - это полное отсутствие интереса к любым проявлениям сексуальности. И это редкий симптом, не путайте понятия. То, что сейчас называют асексуальностью - это зацикленность на себе и нежелание вступать в сложные, иногда травмирующие отношения. В этом случае лучше обратиться к психологу-сексологу и проработать внутренние конфликты, общение с противоположным полом.

Ну, а если человек очень раскрепощен и всегда готов к чему-то новому, то как правильно предложить это партнеру?

Важно вначале выяснить, а приемлемо ли это для партнера, совпадают ли ваши желания. Если есть барьер, расскажите, что прочитали о новой интересной практике, считаете, что это принесет что-то новое в отношения. Услышите обратную связь - и примете с уважением потребности партнера. Если есть возражения, то узнайте, что вызывает сопротивление и, по возможности, дайте партнеру чувство принятия, безопасности, доверия.

Если верить статистике, то 10% сексуально активных взрослых используют вибратор или другие секс-игрушки во время партнерского секса (исследование проводил Университет Торонто в Канаде). Можно относиться к этому скептически, но все же... Стоит ли использовать секс-игрушки? И какие из них лучше не использовать?

Думаю, что процент больше. Секс-игрушки - это легкий путь к женскому оргазму. У меня есть много кейсов, в которых женщины раскрыли свою оргазмичность именно при помощи игрушек, а затем перенесли опыт в секс с партнером.

Оргазм - это рефлекс. Важно этот рефлекс в себе развить. И переходить на альтернативные способы стимуляции. Есть миф, что вибрация снижает чувствительность. На самом деле, можно заякорить чувствительные зоны на определенный формат стимуляции. Тогда будет сложно перейти на альтернативную стимуляцию. Сложно, но можно.

Поэтому у меня, в целом, положительное отношение к игрушкам, я сама использую их для разнообразия. Делаю обзоры в своем блоге. В любой практике важно соблюдать адекватность и баланс. Тогда секс становится разнообразным и приятным.

Принято считать, что секс должен начинаться с прелюдии. Насколько она обязательна?

Прелюдия - это неотъемлемая часть секса, на мой взгляд. Причем начинается она задолго до двери спальни. То, как вы общаетесь в быту, выглядите дома, заигрываете, обмениваетесь сексуальными фото и смс. Поэтому выделить какое-то конкретное время прелюдии невозможно. Все индивидуально.

Если говорить о предварительных ласках, то женщины в длительных отношениях обычно определяют 15-20 минут предварительных ласк для полноценного возбуждения. Исключение - женщины, которые тренируют интимные мышцы. В этом случае женщина способна дойти до нужного уровня возбуждения за 4-5 минут с помощью работы интимными мышцами.

По вашим наблюдениям, какие эрогенные точки самые яркие у мужчин и женщин?

Конечно, генитальная зона - самая активная и у мужчин, и у женщин. Негенитальные эрогенные зоны - это, как правило, губы, шея, грудь, низ живота, зона лобка, внутренняя поверхность бедер, ступни. Опять же, все индивидуально, ищите свои эрогенные зоны самостоятельно и мягко направляйте партнера, вербально или с помощью жестов.

Прибегают ли мужчины к препаратам, которые стимулируют эрекцию? Вредны ли такие препараты для организма?

Нестабильная эрекция - это симптом реальной проблемы. Таблетки - это точно не решение. Их целесообразно использовать как временную меру. Пока мужчина решает действительную причину проблемы - физиологическую или психологическую, чтобы не терять качество сексуальной жизни и чувствовать себя более уверено.

Возможно есть какие-то позы, о которых мало кто знает, но они приносят удовольствие и разнообразие?

Позы, как правило, пары используют стандартные. Но один маленький нюанс способен улучшить даже самую приевшуюся позу - усиление стимуляции передней стенки влагалища. Например, в любой вариации миссионерской позы я рекомендую использовать подушку под бедра. Добавьте стимуляцию головки клитора рукой или игрушкой. Секс заиграет новыми красками и оргазмами.

А как вы относитесь к хоум видео? Правда ли то, что с помощью таких роликов можно больше раскрепоститься?

Не стоит практиковать съемку хоум видео с партнером, в котором вы не уверены. И, конечно, не стоит хранить такие видео на незащищенных ресурсах. Мы живем в век информационных технологий. Никто не может гарантировать защищенность данных. Если вы решились на такую практику, то должно быть взаимное желание обоих партнеров. Запись должна вестись с согласия партнера. Также вы должны чувствовать себя свободно и уверено, независимо от того, направлена на вас камера или нет.

Использовать хоум видео как новый шаг уже раскрепощенных пар - да. Перешагивать через себя в надежде, что это вас раскрепостит, не стоит. Рискуете получить негативный опыт.

Ок, ранее мы разобрались с тем, как предлагать партнеру что-то новое. А как правильно принять отказ, если не готов к экспериментам?

Не думаю, что в этом есть проблема, если в паре есть уважение. Важно принимать партнера в целом, слышать его сомнения, проникаться чувствами и понимать страхи. Страх, как правило, там, где нет понимания. Приобретите онлайн курс по этой теме, запишитесь на консультацию к сексологу, узнайте все риски и правила.

Диана Могилевич

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