Зимой главное – не замерзнуть и не заболеть. Если верить ученым, то секс способен укрепить твой иммунитет. Добавь к этому отличные секс-позы, которые позволят получить еще и максимум удовольствия. Заметим, что все эти позы можно смело выполнять даже под одеялом.

Зимой, казалось бы, созданы идеальные условия для занятий сексом. Однако в морозное время года в этом деле тоже могут возникнуть особые трудности.

По некоторым данным, зимой пары занимаются сексом значительно реже, чем летом. И объясняется это тем, что в морозное время года, когда столбики термометров опускаются ниже нуля, а солнце выглядывает буквально на несколько часов, людям просто не до интима - не то настроение. Но бороться с неохотой можно и даже нужно. Как? Например, с помощью разнообразия.

Читайте такжеВ тепле и уюте: топ-8 идей для осеннего хюгге-секса (18+)

Предлагаем шесть крутых поз, которые позволят получить еще больше удовольствия от занятия сексом холодной зимой, пишет 24 канал.

Зимний миссионер

В миссионерской позе легко заниматься сексом под одеялом. Залезь на свою любимую и накройся одеялом до плеч. Ты даже можешь руками прикрепить одеяло к кровати на случай, если она захочет упрямо убежать. Так вам будет тепло не только от ваших тел.

Для дополнительной стимуляции клитора подложи под бедра подушки, чтобы приподнять ягодицы. Таким образом, ты можешь прижаться к клитору партнерши, чтобы дополнительное трение усилило удовольствие.

Прижатая ложка

Лягте на бок один за другим. Поднимите одеяло и устройтесь поудобнее, прежде чем начинать проникновение сзади. Эта поза обладает рядом преимуществ, но наиболее очевидной из них является близость к партнерше – кто не хочет, чтобы его обнимали, когда на улице мороз?

Лежащая всадница

Когда на улице так холодно, что соски могут разрезать лед, единственное, что тебе нужно, – это дать возможность своей партнерше лечь на себя во время секса. Посмотрим правде в глаза: поза всадницы довольно утомительна. Поэтому для облегчения процесса стоит попробовать ее лежачую вариацию.

Вместо того, чтобы сидеть прямо, твоя партнерша должна лечь тебе на грудь, положив локти по обе стороны от лица. Она сможет задавать темп и уделять своему клитору столько внимания, сколько будет хотеть. Ты же можешь обнимать ее, ласкать тело и получать удовольствие от процесса.

Завернутый лотос

Лотос – очень интимная сексуальная поза, которая идеально подходит для тех холодных ночей, когда вы хотите немного тепла. Для этого тебе нужно удобно сесть и позволить партнерше вылезти тебе на колени. Важно: в этой позе вы должны смотреть друг на друга!

Перед тем как сесть, возьми одеяло и оберни им спину, словно плащом. Вам двоим будет максимально комфортно, а также очень тепло.

Зимний медведь

Эта поза кое в чем напоминает doggy-style, но в ней партнерша упирается лицом в подушку, вытянув руки к голове. Ты же становишься позади нее. В этом случае, как и с лежащей всадницей, одеяло можете накинуть поверх головы. Позиция зимний медведь гарантирует глубокое проникновение, а тебе – возможность целиком и полностью контролировать амплитуду и темп.

Хот-дог

Это еще одна замечательная поза, которая позволит согреться зимними вечерами. В ней твоя партнерша ложится животом на кровать. В идеале – подложить под бедра подушку. Ты вылезаешь на нее сверху, опираясь локтями и коленями. Для максимального получения удовольствия твоя партнерша может свести вместе бедра.

Если ты не слишком тяжелый, но достаточно утомленный – можешь лечь на свою любимую сверху. Такой вариант чрезвычайно интимный, а также позволяет всем своим телом почувствовать партнера.

Получайте удовольствие, грейтесь и экспериментируйте с любимыми позами. Помни о том, что секс – это не только очень приятное, но и чрезвычайно полезное занятие. Так что не ленитесь!

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН