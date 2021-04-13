Вопрос продолжительности секса беспокоит мужчин на протяжении всей истории человечества (когда не задают себе вопрос, с кем бы еще повоевать). Похоже, ответ найден.
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На этот раз про идеальную длительность секса решил поведать сайт знакомств Saucy Date, который провел опрос среди 3836 своих пользователей — женщин и мужчин, пишет Maxim.
Итак, согласно последним данным, женщины хотят, чтобы секс продолжался 25 минут 51 секунду. Да, целую серию «Симпсонов»!
Опрошенные мужчины были чуть скромнее в своих пожеланиях: по их мнению, идеальный секс должен длиться 25 минут 43 секунды (видимо, эти-то 8 секунд для женщин и являются роковыми).
Тот же опрос показал, что идеальная цифра весьма далека от реальной. Так, мужчина даже в юные годы (под юными в данном случае подразумевается промежуток от 29 до 31 года) показывает менее впечатляющие цифры — от 17 минут до 16 минут 58 секунд.
Надо ли говорить, что с возрастом реальное время секса уменьшается? Надо. Итак, когда мужчина приближается к 50-летней отметке, время, которое он отводит на секс, снижается до 15 минут 15 секунд.
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