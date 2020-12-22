По мнению женщин, лучшее расположение партнеров, когда мужчина находится сзади.

Международная компания по производству презервативов провела опрос, в ходе которого узнала о лучших позах для секса по версии женщин.

Данные исследования опубликовала "Газета по-украински".

Читайте такжеНазваны топ-5 поз для орального секса, которые подарят неземное наслаждение вам обоим (18+)

В опросе приняли участие 2827 сексуально активных женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

Первое место заняла поза "мужчина сзади" - 34%.

А вот миссионерская поза заняла второе место парада любимых секс-поз. Эту традиционную позу в сексе выбрали 30,9% женщин. В ней есть тесная не только физическая связь, но и зрительный контакт.

В тройку лучших также вошла "всадница". Эта безумно популярна вне пришлась по душе 17,9% барышень, участвовавших в опросе.

Меньше интереса у женщин вызвала поза "стоя". Ее назвали любимой лишь 1,4% опрошенных.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН