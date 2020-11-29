Не всем подходит секс на одну ночь.

Не всем людям подходит секс на одну ночь. Более того, такой секс снижает вашу ценность в глазах партнера.

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Стоит отметить, что в этом вопросе есть множество аспектов. И мы уже не говорим о гигиене и болезнях. Предлагаем рассмотреть все "за" и "против" секса без обязательств.

Что касается плюсов, то здесь их немного. Во-первых, вам не нужно знакомиться с родителями девушки. Если девушка понимает, что у вас секс на одну ночь, то она может раскрепоститься и воплотить в реальность все свои самые смелые желания. После секса вы можете отправить девушку на такси, не обещая ей завтрак в постель.

Если говорить о минусах секса на одну ночь, то он может быть не совсем чувствительным. Главное, не забывать о презервативах. Также после секса у вас может возникнуть чувство, что это была именно та девушка, которую вы всю жизнь искали. Также вы можете когда-нибудь еще встретиться.

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Автор: Диана Могилевич