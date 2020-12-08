Предлагаем разобраться, что на самом деле произойдет с мужчиной, если он решит отказаться от секса.

Многие эксперты уверяют, что мужчине вредно долгое воздержание: он заболеет, ослабнет, и яички у него отсохнут.

На самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет: разные мужчины — разные обстоятельства. Количество половых партнеров меняется с возрастом, как меняется и сама потребность в сексе. Люди отличаются: кому-то хочется много и часто, кто-то совершенно нормально живет без секса, хотя из-за токсичной маскулинности в этом не принято признаваться, пишет Cosmo.

Читайте такжеНе строй из себя героя-марафонца: правила идеального секса для мужчин (18+)

В исследовании с участием 17 744 человек в США 15,2% мужчин и 26,7% женщин сообщили, что не занимались сексом последний год, в то время как 8,7% мужчин и 17,5% женщин сообщили, что не занимались сексом в течение 5 лет или больше. И знаете что? Их уровень счастья ничем не отличался от уровня счастья их более активных оппонентов.

Все зависит от того, по какой причине у мужчины нет секса: его ли это выбор или вина уже существующих проблем.

Если у вас нет секса

Хотя многие исследования показывают, что регулярный секс может принести определенную пользу здоровью, включая улучшение функции иммунной системы, снижение артериального давления, снижение уровня стресса и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, если секса не будет в течение нескольких месяцев или даже лет, негативных физических побочных эффектов для здоровья не будет.

Да, от мастурбации снижается уровень стресса, но мастурбировать можно и в одиночку. Есть непрямая связь между эякуляцией и раком простаты. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что мужчины, которые эякулировали не менее 21 раза в месяц, имели более низкий риск рака простаты по сравнению с теми, кто эякулировал 4–7 раз в месяц. Но в этом исследовании использовались данные самооценки. Трудно сказать наверняка, действительно ли ответы людей точны, поскольку они не наблюдались в контролируемых лабораторных условиях. Да и сами условия исследования уже много раз подвергались критике.

Таким образом нет никаких убедительных исследований, которые доказали бы, что отказ от эякуляции вреден для здоровья.

Бывает ли спермотоксикоз

Иными словами, что происходит со спермой, которая не покидает организм мужчины? Не беспокойся: она либо реабсорбируется в теле, либо мужчина все равно «выплеснется» во время сна. Некоторые думают, что влажные сны случаются только у молодых парней, но это не так.

К тому же эякуляция не влияет на вашу сексуальную функцию, фертильность или желание.

Исследование 2015 года показало, что у мужчин, которые эякулировали ежедневно в течение 14 дней, количество сперматозоидов в эякуляте незначительно уменьшалось. Однако это снижение не привело к падению количества сперматозоидов ниже нормальных пороговых значений. Кроме того, частая эякуляция не влияла на другие показатели здоровья сперматозоидов, такие как подвижность и морфология сперматозоидов.

Может ли сперма кончиться

Нет! Мужское тело поддерживает избыток спермы. Фактически каждую секунду производится около 1500 сперматозоидов. В сумме получается несколько миллионов в день — никто не сможет выплеснут такое количество сперматозоидов за сутки!

Сперматозоиды создаются и развиваются в течение 72-дневного цикла, который называется сперматогенезом. Яичко выстлано микротрубкой, через которую проходят сперматозоиды по мере созревания. Как только они полностью вызревают, сперма готова к высвобождению в сперму и эякуляции из тела. Чтобы пополнить запас спермы после эякуляции, требуется около 2 дней. Если мужчина эякулирует несколько раз в день, количество выделяемой жидкости и спермы становится все меньше и меньше с каждой последующей эякуляцией. Жидкость также имеет тенденцию становиться более водянистой.

Подведем итог. Сперматоксикоза не бывает, сперма не даст мужчине в голову, и он от этого не отупеет. Его половые органы не усохнут и импотентом он не станет. Так ему и передай.

Мужское здоровье: что нужно знать о сексе для мужчин

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН