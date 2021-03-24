Давно известно, что мужчины и женщины по-разному относятся к сексу. Если у девушек возникает куча комплексов на стадии интимных отношений, они становятся мнительными и иногда готовы сквозь землю провалиться, то мужчины воспринимают все гораздо проще. Они замечают меньше изъянов, чем мы думаем.
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Поэтому хватит париться из-за всякой ерунды, на которую мужчинам на самом деле наплевать.
Сохраните себе список из этих ненужных вещей:
- Небритые ноги
Или любые другие участки тела. В том числе, и интимная зона. Кажется, если перед сексом ты не успела уединиться с бритвой, горячему сексу конец. Но многие современные парни не видят в растительности на теле партнерши ничего ужасного. Более того, некоторых она даже возбуждает.
- Размер груди и сосков
Сколько раз ты ловила себя на мысли, что твоя грудь не дотягивает до «стандарта»? Хотя бы того, что иногда мелькает в любительском порно? Пару раз точно? Во-первых, зря ты это делала, поскольку от такого сравнения обычно не получается ничего хорошо: одни расстройства. Во-вторых, мы гарантируем, что мужчине абсолютно все равно, какого размера твои грудь и соски. Он любит и принимает тебя такой, какая ты есть!
- Покраснения на коже
Знаем-знаем: если на лице — отмена интиму, если на теле — секс только в темноте. Но ведь это варварство! Как по отношению к мужчине, так и к себе. У всех бывают какие-то высыпания или покраснения, в них нет ничего ужасного. К тому же мы уверены, что в порыве страсти парень вообще не заметит изменений на коже.
- Пот
Тсс, он их даже заводит! Только не нужно, ладно, специально для этого избегать душа несколько дней. Речь исключительно об естественном потоотделении во время секса. И даже с запахом. Более того, если пота нет, значит, кто-то из партнеров недостаточно выкладывается в постели.
- Квифинг
Или не самый приятный звук, который появляется, когда из влагалища во время близости выходит воздух. Тебе кажется, что он способен за секунду прервать секс и вернуть пенис партнера в исходное положение. Но, на самом деле, многие парни знают, что это нормально. Поэтому зря ты так сжимаешь ноги.
- Нижнее белье
Да, красивое нижнее белье еще никому не помешало. Только вот, носить умопомрачительные кружевные стринги и неудобный бюстгальтер в повседневной жизни вы не обязаны (да и мы собственно тоже). И вы зря думаете, что увидев вас в смешных хлопчато-бумажных трусах с Микки Маусом, мужчина разочаруется в вас и не захочет секса. Ему абсолютно наплевать на ваше нижнее белье, уж поверьте, поэтому не нужно мучить себя некомфортным, но красивым бельем в повседневной жизни.
- Звуки
Да, звук девушки, в отличие от магнитолы, не убавишь, так что не стоит из-за этого краснеть и переживать. Мужчина тебе не скажет спасибо, если ты начнешь верещать ему в ухо так, что полопаются барабанные перепонки, все остальное – норма. К тому же, контролировать ты себя во время оргазма не можешь, поэтому кричи себе на здоровье.
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