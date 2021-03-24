Думаешь, твой возлюбленный замечает во время секса все до мельчайших деталей? Спешим тебя успокоить - чаще всего его интересуешь только ты и непосредственный процесс.

Давно известно, что мужчины и женщины по-разному относятся к сексу. Если у девушек возникает куча комплексов на стадии интимных отношений, они становятся мнительными и иногда готовы сквозь землю провалиться, то мужчины воспринимают все гораздо проще. Они замечают меньше изъянов, чем мы думаем.

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Поэтому хватит париться из-за всякой ерунды, на которую мужчинам на самом деле наплевать.

Сохраните себе список из этих ненужных вещей:

Небритые ноги

Или любые другие участки тела. В том числе, и интимная зона. Кажется, если перед сексом ты не успела уединиться с бритвой, горячему сексу конец. Но многие современные парни не видят в растительности на теле партнерши ничего ужасного. Более того, некоторых она даже возбуждает.

Размер груди и сосков

Сколько раз ты ловила себя на мысли, что твоя грудь не дотягивает до «стандарта»? Хотя бы того, что иногда мелькает в любительском порно? Пару раз точно? Во-первых, зря ты это делала, поскольку от такого сравнения обычно не получается ничего хорошо: одни расстройства. Во-вторых, мы гарантируем, что мужчине абсолютно все равно, какого размера твои грудь и соски. Он любит и принимает тебя такой, какая ты есть!

Покраснения на коже

Знаем-знаем: если на лице — отмена интиму, если на теле — секс только в темноте. Но ведь это варварство! Как по отношению к мужчине, так и к себе. У всех бывают какие-то высыпания или покраснения, в них нет ничего ужасного. К тому же мы уверены, что в порыве страсти парень вообще не заметит изменений на коже.

Пот

Тсс, он их даже заводит! Только не нужно, ладно, специально для этого избегать душа несколько дней. Речь исключительно об естественном потоотделении во время секса. И даже с запахом. Более того, если пота нет, значит, кто-то из партнеров недостаточно выкладывается в постели.

Квифинг

Или не самый приятный звук, который появляется, когда из влагалища во время близости выходит воздух. Тебе кажется, что он способен за секунду прервать секс и вернуть пенис партнера в исходное положение. Но, на самом деле, многие парни знают, что это нормально. Поэтому зря ты так сжимаешь ноги.

Нижнее белье

Да, красивое нижнее белье еще никому не помешало. Только вот, носить умопомрачительные кружевные стринги и неудобный бюстгальтер в повседневной жизни вы не обязаны (да и мы собственно тоже). И вы зря думаете, что увидев вас в смешных хлопчато-бумажных трусах с Микки Маусом, мужчина разочаруется в вас и не захочет секса. Ему абсолютно наплевать на ваше нижнее белье, уж поверьте, поэтому не нужно мучить себя некомфортным, но красивым бельем в повседневной жизни.

Звуки

Да, звук девушки, в отличие от магнитолы, не убавишь, так что не стоит из-за этого краснеть и переживать. Мужчина тебе не скажет спасибо, если ты начнешь верещать ему в ухо так, что полопаются барабанные перепонки, все остальное – норма. К тому же, контролировать ты себя во время оргазма не можешь, поэтому кричи себе на здоровье.

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Автор: Виктория Гордиенко