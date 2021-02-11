Ванна и душ – отличное место для орального секса. Чистота помогает людям максимально расслабиться и получить удовольствием.

В кино сцены секса в душе обычно кажутся верхом эротизма, а вот на практике срабатывают далеко не всегда.

Читайте такжеНомер на одну ночь: названы причины попробовать секс в отелеЧтобы соединить приятное с полезным, издание cosmo.com.ua собрало пять поз для секса в душе, которые на самом деле приносят удовольствие.

Влажно – это важно

Эта поза доказывает, что иногда проще – значит лучше. Итак, убедись, что пол в ванной не слишком скользкий и ты уверенно стоишь на нем, наклонись вперед и расставь ноги чуть шире, если нужно. Парень входит в тебя сзади, поддерживая за бедра, ты в это время держишься руками за бортики ванны или кран.

Скользящий момент

Иногда опасность упасть и поскользнуться в ванной не дает полностью расслабиться и испытать оргазм. Чтобы все-таки получить свое, попробуй дополнительно стимулировать клитор насадкой для душа, предварительно выставив оптимальную температуру воды и ее напор.

Ты мне, я – тебе

Секс - это не только проникновение и фрикции, иногда взаимная мастурбация сближает партнеров куда больше. Предложи бойфренду вместе принять душ, повернись к нему спиной, попроси намылить тебе спинку. Затем положи его влажные пальцы на свой клитор, запусти свою руку назад, возьми его пенис. С позами можно экспериментировать сколько угодно – ласкайте друг друга, стоя лицом к лицу, и не забывая при этом целоваться.

Поднять паруса

Набери ванну с пенкой и уложи в нее партнера, после чего удобно устройся сверху (как ты понимаешь, в этом случае набирать воду до краев не стоит). Чтобы сохранить равновесие, держись за его плечи или за бортики ванной, а он пусть намылит ладони и начнет ласкать ними соски.

Морская царица

Ванна и душ – отличное место для орального секса. Чистота помогает людям максимально расслабиться и получить удовольствием. Сядь на бортик ванны, а парень пусть расположится перед тобой и побалует самым нежным, горячим и влажным куннилингусом. Потом обязательно поменяйтесь местами.

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Автор: УНИАН