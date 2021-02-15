Эксперты рассказали, как получить еще больше удовольствия от секса в ванной.

Ванна создана не только для того, чтобы в ней купаться. А вот секс в ванной - является одним из самых желанных для женщин.

Предлагаем несколько советов, чтобы подарить максимум удовольствия второй половинке.

Читайте такжеНазваны топ-пять горячих поз для секса в душе

Как пишет 24 канал со ссылкой на GQ, секс в ванной не оставит ни одну девушку равнодушной. Но вам нужно основательно подготовиться к нему.

1. Чистая ванная

Пусть это звучит максимально банально, но тебе нужно побеспокоиться о том, чтобы ванна была чистой. Так что попробуй отмыть ее от волос и налета. Не забудь также про края ванны. Не в последнюю очередь следует обратить внимание на сток. Грязная ванна может любое желание свести на нет.

2. Создай атмосферу

Прежде всего в ванной комнате должно быть чисто. Убери наконец свои залежи носков и трусов. Зажги свечи, ароматические палочки. Позаботься о том, чтобы освещение в ванной было максимально интимным. Не в последнюю очередь следует побеспокоиться о романтической музыке.

Не набирай слишком много воды в ванну. Помни о том, что избыток воды может стать причиной того, что вы затопите соседей в порыве страсти.

3. Позаботься о температуре

В ванной должно быть тепло, но не слишком жарко. Ты же не хочешь, чтобы вам стало плохо. Что касается температуры воды, то она должна колебаться в пределах 37 градусов. Совсем не обязательно искать термометр. Достаточно погрузить руку в воду. Если можешь подержать ее в течение 10 секунд без дискомфорта – зови любимую.

4. Избегай спешки

В этом случае мы имеем в виду именно спешку во время секса. Что касается отдыха в ванной, то стоит поторопиться, ведь горячая вода имеет свойство быстро остывать.

Максимально удобная позиция для секса в ванной: ты садишься в ванну, а твоя партнерша садится сверху спиной к тебе. При этом ваши ноги будут выпрямлены. Это позволит не утомляться и получать максимум удовольствия. Обними ее, целуй шею, ласкай грудь. Делай все для того, чтобы она кайфовала!

5. Держи халаты под рукой

Следует побеспокоиться также о том, чтобы возле ванны лежали халаты. Это нужно для того, чтобы вы могли спокойно перебраться в спальню. Поэтому не стоит ограничиваться только ванной. Как только вода станет слишком холодной, набрасывайте халаты и продолжайте наслаждаться друг другом вне ванной.

Воспользуйся нашими советами, чтобы получить максимум удовольствия от секса в ванной. Не спеши, не суетись и не забывай о том, что сексом в ванной стоит начинать свою горячую ночь. А потом уже можно переходить в спальню, например.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН