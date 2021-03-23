Ученые отмечают, что для увеличения сексуальной активности людям стоит проявить одноименную гибкость.

Канадцы стали реже заниматься сексом. Об этом свидетельствуют данные национального опроса исследователей из Университета Британской Колумбии (Канада).

Как пишет МедикФорум, причины этого снижения могут включать в себя усилившиеся проблемы с психическим здоровьем, чрезмерное количество проводимого вместе времени или в одиночестве для тех, у кого нет пары.

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Это досадный поворот, потому что люди нуждаются в типе активности, который приносит удовольствие и снижает стресс, находящийся сегодня на рекордно высоком уровне. Исследование последовательно показало, что более частые интимные сексуальные контакты связаны с большим благополучием.

Ученые отмечают, что для увеличения сексуальной активности людям стоит проявить одноименную гибкость. Стефани Говен, докторант психологии Королевского университета, является автором данного термина.

«Сексуальный сценарий подобен сексуальному меню. Когда вы идете на взаимодействие у вас есть множество опций, из которых можно выбирать. Вместе со своим партнером вы должны выяснить, какие части этого меню вам нравятся и проявить гибкость», - рассказывает Говен.

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Автор: Виктория Гордиенко