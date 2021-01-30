Иногда стоит включить фантазию, чтобы разнообразить вашу личную жизнь и привнести в нее изюминку.

Секс в гостинице - это вариант не только для тех, кто случайно встретил партнера на вечеринке и не смог привести его домой. Это еще и отличный способ разнообразить свою сексуальную жизнь и стать более близкой со своим партнером, живя много лет в браке.

Читайте также"Если ролевые игры - уже скучно": сексолог назвала 7 способов разнообразить секс

Предлагаем вам несколько аргументов в пользу секса на одну ночь вне дома.

В отеле пары чувствуют себя более раскрепощенно

То ли на это влияет навязанная киноиндустрией мысль об интиме в отелях, как о чем-то развратном, всегда страстном и незабываемом, пишет Cosmo. То ли в таком месте вы наконец-то можете поэкспериментировать и затем не бояться смотреть в глаза соседям. То ли и то, и другое, и романтически-жгучая атмосфера, когда пары действительно готовы удовлетворять себя совсем не так, как дома на кровати. Особенно ощутимо это, если снять номер вдали от своего города или выехать на пару дней в релакс-парк. Причем интересно, что обстановка в этой истории почти не играет роли. Выбирать дорогие необязательно места.

В отеле точно нет раздражающих факторов

Лающей за стенкой собаки, сверлящего соседа, бабы Дуси, которая любит стучать по батареям, и чертового мигающего фонаря за окном. Обычно в отелях, в том числе, в трехзвездочных, созданы все условия, чтобы постояльцы могли расслабиться и не думать даже о завтраке. Поэтому, попав в отель, пары забывают обо всех заботах и просто отдаются друг другу. А значит, решившись на секс-викенд, обязательно возьми с собой эротическое белье, интимные гаджеты, лубриканты и бутылку шампанского с бокалами (если не хочешь заказывать их в отеле). И отпросись на работе, чтобы в разгар ночи никому вдруг не понадобился отчет по продажам за 2017-й год.

Отель - это выход из зоны быта

Быт не заедает только те пары, которые регулярно ему изменяют за границей или в других местах. То есть, часто путешествуют, ходят на свидания, устраивают друг другу приятные эротические сюрпризы и не боятся экспериментировать в постели. Но во время локдауна далеко не все могли выехать даже на горнолыжную базу. Поэтому отдых в отеле — это уже куда больше для сексуальной жизни, чем ничего. Здесь другая кровать, однотонные обои без следов когтей собаки и не капает вода в душе. И это просто замечательные условия, чтобы попробовать с мужчиной то, о чем давно мечтается.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН