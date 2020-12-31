До новогодней ночи остаются часы, а поэтому самое время разобраться с последствиями случайной связи, чтобы на утро вы не жалели о случайном сексе.

В новогоднюю ночь могут произойти настоящие чудеса. А свободная от предрассудков и семейной ответственности девушка не может дать гарантии, что в атмосфере всеобщего счастья ей не захочется именно в эту волшебную ночь исполнить чье-то заветное желание.

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Действительно, женщины – существа эмоциональные. Очень часто чувства у нас превалируют над разумом. А нерастраченная чувственность и алкоголь – катастрофическая смесь, способная подтолкнуть к адюльтеру даже самую непробиваемую пуританку. А посему случается так, что наутро женщина понимает, что совершила глупость, пишет ТСН. Но поделать уже ничего не может. Или может? Чтобы это понять, нужно разобраться с последствиями случайного секса.

Психологические

Чувства вины и стыда – вот те страшные последствия, которые могут проявиться сразу после ночи с обворожительным незнакомцем. Стыд – это потому что в детстве вам твердили, будто хорошие девочки так себя не ведут, а общество вам вторит о морали. С одной стороны, мужчины, чтобы затащить вас в постель, прибегают ко всяческим манипуляциям, называя "монашкой" и "синим чулком", с другой – придумывают обидные прозвища девушкам "облегченного" поведения.

Как раз "хорошие девочки", которых еще в детстве научили, что нужно всем нравиться, могут, выпив лишнего, поддаться на провокации. А затем, протрезвев и в прямом, и в переносном смысле, заниматься самоедством. "Плохие" знают, как им лучше, и случайный секс для них – возможность испытать новые эмоции и ощущения, а не последствия детских комплексов.

Физиологические

Если, конечно, у вас не случится адюльтер с насильником, извращенцем или с излишне страстным самцом с внушительным достоинством, то телесные повреждения вам, скорее всего, не грозят. Наиболее часто встречающиеся последствия случайных связей – естественно, беременность и заболевания, передающиеся половым путем. Поэтому, вне зависимости от того, планируете ли вы закрутить быстрый головокружительный роман в новогоднюю ночь или нет, не лишним будет прислушаться к советам гинеколога Оксаны Украинец.

Даже если в новогоднюю ночь вы планируете девичник без Деда Мороза, презерватив в сумочке может оказаться не лишним. В первую очередь следует подумать о себе любимой и о своем здоровье.

Важно помнить, что даже презерватив не дает 100% гарантии ни от беременности, ни от ЗППП. А если секс был незащищенным, вам придется отправиться в аптеку.

Если утро 1 января приходится начинать не с подарков под елкой, а с похода в аптеку, необходимо помнить:

чем раньше принять посткоитальный контрацептив, тем выше его эффективность;

все посткоитальные препараты работают по принципу асфальтоукладчика. Огромная доза гормонов вызывает гормональный коллапс в организме и не дает шансов на развитие беременности. При этом гормональный сбой может быть длительным, приводить к расстройствам месячного цикла и к другим неприятным последствиям;

если возникла необходимость в приеме препарата, то пить его следует строго по инструкции;

вероятность беременности при приеме посткоитальных контрацептивов минимальна.

Народные песни и танцы в праздничную ночь – это замечательно, а вот "народные методы контрацепции" вроде лимонной кислоты по жанру ближе к трагикомедии. Действительно, любая кислая среда резко снижает активность сперматозоидов. Но они (сперматозоиды) не будут сидеть и ждать, пока вы дойдете до ванной, по дороге вспоминая уроки химии.

Следует помнить, что посткоитальные таблетки не могут являться профилактикой к ЗППП. Минимизировать риск заражения можно, обработав слизистую сразу после незащищенного полового акта любым антисептиком. Хотя вряд ли ему найдется место в дамской сумочке.

После "внезапного секса", если нет никаких жалоб, через 5-7 дней все равно целесообразно нанести визит к гинекологу. При появлении же неприятных симптомов поход к гинекологу откладывать нельзя.

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Автор: УНИАН