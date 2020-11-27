Впереди новогодние и рождественские праздники. Так что самое время подумать не только о подарках. А и о том, как после сытного ужина в кругу семьи, когда вы остались ночевать у родителей или друзей, ослабили ремни джинсов и думаете, как бы сделать так, чтобы никого не разбудить...
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Самое время попробовать одну из этих специальных поз для особых вечеров.
- Тихие игры
Поза «лежа на боку лицом к лицу» удовлетворяет всем запросам: секс будет негромким, а полный живот не пострадает, пишет Cosmo. Если получится, забрось верхнюю ногу ему на шею и запусти руку ему в волосы. Если он положит свободную руку тебе на бедро, вам обоим станет только приятнее.
- Деревенский рок
Если он не хочет много двигаться, пусть ляжет на спину, а ты сверху, тоже спиной к нему. Обопрись на стопы и ладони и двигайся вверх-вниз с небольшой амплитудой, его участие в процессе может быть минимальным. Поза сложна для неподготовленных, но всегда можно придумать вариацию, которая устроит обоих.
- Ночной портье
Если в доме ну очень тонкие стены, воспользуйтесь любимыми секс-игрушками... или просто руками. Сядь на него в позе наездницы наоборот, отдай ему любимый вибратор, а потом сделай ему не менее приятно, чем он тебе.
- Попытка взлететь
Если ты не объелась за праздничным столом, то сможешь лечь на спину, согнуть ноги в коленях и обхватить их руками. Он стоит на коленях перед тобой, регулирует угол наклона и ширину разведения ног, а ты лежишь и наслаждаешься жизнью. Для пущего эффекта твои ноги и руки можно некрепко связать шарфом.
- Вечерний моцион
Отличная поза для секса на полу или другой твердой поверхности. Он лежит на спине, ты стоишь на четвереньках над ним, твоя грудь скользит по его груди... А потом недолгий совместный душ с приятно пахнущим гелем — и спать с чувством выполненного долга.
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