Пикантность-то пикантностью, но тебе же не хочется вдруг оказаться с голым задом перед недоумевающими родными. Так что вот несколько советов, как скрыть свои похождения, будучи в гостях.

Впереди новогодние и рождественские праздники. Так что самое время подумать не только о подарках. А и о том, как после сытного ужина в кругу семьи, когда вы остались ночевать у родителей или друзей, ослабили ремни джинсов и думаете, как бы сделать так, чтобы никого не разбудить...

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Самое время попробовать одну из этих специальных поз для особых вечеров.

Тихие игры

Поза «лежа на боку лицом к лицу» удовлетворяет всем запросам: секс будет негромким, а полный живот не пострадает, пишет Cosmo. Если получится, забрось верхнюю ногу ему на шею и запусти руку ему в волосы. Если он положит свободную руку тебе на бедро, вам обоим станет только приятнее.

Деревенский рок

Если он не хочет много двигаться, пусть ляжет на спину, а ты сверху, тоже спиной к нему. Обопрись на стопы и ладони и двигайся вверх-вниз с небольшой амплитудой, его участие в процессе может быть минимальным. Поза сложна для неподготовленных, но всегда можно придумать вариацию, которая устроит обоих.

Ночной портье

Если в доме ну очень тонкие стены, воспользуйтесь любимыми секс-игрушками... или просто руками. Сядь на него в позе наездницы наоборот, отдай ему любимый вибратор, а потом сделай ему не менее приятно, чем он тебе.

Попытка взлететь

Если ты не объелась за праздничным столом, то сможешь лечь на спину, согнуть ноги в коленях и обхватить их руками. Он стоит на коленях перед тобой, регулирует угол наклона и ширину разведения ног, а ты лежишь и наслаждаешься жизнью. Для пущего эффекта твои ноги и руки можно некрепко связать шарфом.

Вечерний моцион

Отличная поза для секса на полу или другой твердой поверхности. Он лежит на спине, ты стоишь на четвереньках над ним, твоя грудь скользит по его груди... А потом недолгий совместный душ с приятно пахнущим гелем — и спать с чувством выполненного долга.

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Автор: УНИАН