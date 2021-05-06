Секс в душе — это широко разрекламированный в фильмах приятный процесс.

Секс в душе — это широко разрекламированный в фильмах приятный процесс, но в реальной жизни он выглядит довольно странно: неловкие движения, если одному тепло — другому холодно, да еще и нужно следить, как бы не поскользнуться.

Читайте такжеКак улучшить секс: названы семь лайфхаков, которые легко применятьС другой стороны, это часть интересного опыта. О том, как можно сделать секс в душе более приятным пишет издание cosmo.

1. Водные процедуры

Сильный напор воды из душа, направленный на его пенис - это очень неприятно. Так что пусть он позаботится о том, чтобы душевая лейка лежала на полу (и не была направлена тебе в лицо), пока ты делаешь ему приятное.

2. Обратный отсчет

Нередко самые простые варианты оказываются удачными. Убедись, что вы оба стоите на нескользящей поверхности, стань лицом к стене, ухватись за что-то крепкое (например, прочный держатель для душа), разведи ноги. Он стоит сзади и придерживает тебя за бедра.

3. Отличный дождь

Еще одна удобная поза стоя. Встань лицом к нему, подними одну ногу, согни ее — и пусть он поддерживает тебя под коленку. Направь мягкую струю душа себе между ног. Во время секса получишь невероятные ощущения! А он точно не будет обижаться, что и на него льется вода.

4. Сделай сам

В этой позе нельзя забеременеть и не нужна контрацепция, а удовольствие будет. Речь идет о взаимном самоудовлетворении, и вариаций тут много. Например, ты можешь стоять спиной к нему, но чувствовать его движения, он может касаться тебя пенисом, одновременно лаская тебя рукой... Как вам обоим нравится!

5. Мокрые и отчаянные

Пусть он ляжет на дно ванны, где набрана вода до середины. Ты скользишь по нему, держась за его плечи или за края ванны. А если намылить грудь, его ощущения будут еще прекраснее. Посмотрим, сколько он продержится в зависимом положении.

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Автор: Иван Бойко