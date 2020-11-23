Подчёркивается, что сервис разрабатывали только женщины.

Британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании «первой в мире социальной сети для секса».

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Приложение запущено в честь 15-летия компании, пишет Daily Star.

По словам гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл (Emma Sayle), новый сервис позволит пользователям наслаждаться оргиями в эпоху социального дистанцирования.

«Наконец-то мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных! У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens — первая в мире социальная сеть для секса», — заявила Сэйл.

Отмечается, что разработкой приложения занимались исключительно программисты женского пола. Они описали сервис как «оргию в вашем кармане», поскольку он позволяет вступать в интимную связь нескольким людям через онлайн одновременно.

По словам разработчиков, каждый новый пользователь проходит проверку модераторов, чтобы все участники процесса были в максимальной безопасности. Приложение защищено от записи экрана и захвата видео, а также от сохранения конфиденциальной информации других юзеров.

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Автор: УНИАН