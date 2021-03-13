Специалисты утверждают, что эта секс-поза может стать причиной перелома пениса.

Если вы всегда думали, что самая опасная для мужчин – секс-поза всадница, то это не совсем так. Новое исследование Государственного университета Рио-де-Жанейро пролило свет на то, какая позиция в сексе может стать причиной переломов полового члена.

Спойлер: эту позицию мужчины очень любят.

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Как пишет Радио Maximum со ссылкой на Doctor NDTV, нас регулярно убеждали, что самая опасная для мужчины секс-поза та, в которой он не имеет возможности управлять процессом. Речь идет, конечно же, о всаднице. Но статистика тетка упрямая. Согласно ей, эта позиция занимает лишь 3 место антирейтинга.

К сожалению, секс может закончиться не бурным оргазмом, а переломом пениса. Поэтому нужно быть крайне осторожным, чтобы не дополнить и так не слишком приятную статистику. Ну что же, готовы узнать, в какой секс-позе нужно быть максимально осторожными?

Ученые из государственного университета Рио-де-Жанейро провели исследование. Оно пролило свет на то, какие секс-позы чаще становятся причиной перелома пениса:

на первом месте антирейтинга doggy-style – 41% обращений к врачам связаны именно с этой позой;

второе место и 25,5% обращений за миссионерской позицией;

третье место занимает всадница и ее 10% случаев. Гарантируем, что вы не ожидали такого развития событий.

Рекомендуем вам быть максимально осторожными с амплитудой и скоростью движений во время секса. Это позволит не пополнить статистику, а также получать удовольствие от секса каждый раз.

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Автор: УНИАН