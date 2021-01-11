Секс перед зеркалом позволяет не только добавить пикантности вашей интимной жизни, но и насладиться друг другом сполна.

В идее любоваться собой во время занятия сексом есть что-то до крайности нарциссическое и очень чувственное. На самом деле, что бы ни показывали в порнофильмах, мало кому нравится смотреть на свое тело без одежды. Но почему?

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Секс – это не только о физике, но и об эстетике. Поэтому мы настоятельно рекомендуем попробовать заниматься любовью перед зеркалом. Чтобы подогреть твой интерес, приводим несколько весомых причин заниматься им этой ночью.

Тело и отражения

У многих людей во время секса происходит небольшая диссоциация: они уходят в свои фантазии или целиком концентрируются на тактильных ощущениях, а тело становится только инструментом для получения удовольствия.

Мы привыкли рассматривать собственную фигуру критически. Как часто мы глядим на себя без одежды? Когда раздеваемся в ванной и изучаем каждую лишнюю складку, припухлость или растяжку. При этом втягиваем живот, становимся на цыпочки, слегка прогибаемся в пояснице, чтобы казаться лучше, красивее, сексуальнее... Во время секса живот не втянешь — хочется расслабиться и не думать о том, как у тебя отвисла грудь, когда ты стоишь на четвереньках. Именно поэтому лицезрение себя и партнера во время секса легко может стать источником фрустрации.

С другой стороны, оно же может превратиться в пикантную эротическую игру для двоих. Ты занимаешься сексом и смотришь порно одновременно.

Свежие идеи

Зеркальный мир способен превратить любой, даже самый скучный секс во что-то новое и яркое. Банальнейшая миссионерская поза заиграет яркими красками, когда ты рискнешь посмотреть на себя со стороны. Только у тебя рядом с кроватью должно стоять зеркало или шкаф с зеркальной дверцей.

Кстати, если это кажется тебе слишком «наглядным», не зажигай верхний свет, а освети спальню чем-то вроде небольшого ночника или свечами.

Большое стационарное зеркало не так мобильно, как маленькое, так что это, скорее, вам придется двигаться, чтобы найти самый привлекательный ракурс.

Взгляни на себя во время позы наездницы и увидишь, как ты прекрасна, сразу поймешь, почему мужчине так нравится, когда ты двигаешься на нем.

А твоего партнера может очень возбудить «минет, вид сбоку», ведь во время орального секса чаще всего он видит только твою макушку, но зеркало поможет ему разглядеть куда более интригующие детали. А если ты посадишь его перед зеркалом, а сама опустишься между его коленей так, чтобы он видел твою спину, картина будет точь-в-точь как в эротических фильмах. Покажи ему, как мастурбируешь во время минета, ему будет еще приятнее.

Если стесняешься доводить все до секса, начни с предварительных ласк перед зеркалом.

Игры соло

Ты никогда не пробовала посмотреть на себя там – попробуй! Никогда не мастурбировала, разглядывая в зеркальце то, что вытворяют твои руки или вибратор, – не упускай этой возможности!

От себя добавлю, что это действительно очень возбуждающий опыт и очень любопытный. Смотреть на свои интимные части по-прежнему немного табу, вроде «хорошие девочки так не делают», не любопытствуют, как у них все выглядит там.

Зеркало - простой способ что-то изменить в сексуальной жизни и в восприятии собственного тела. Усилий – минимум, а результат может оказаться для тебя приятным сюрпризом.

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Автор: УНИАН