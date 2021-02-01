Результаты опроса свидетельствуют, что во время занятия сексом дома ты можешь травмироваться чаще, чем тебе кажется.

Где, по твоему мнению, безопаснее и комфортнее всего заниматься сексом? Ты уверена, что дома? Результаты одного из опросов свидетельствуют, что в собственном доме травмироваться во время сеанса страсти чрезвычайно просто.

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Как пишет Men 24 со ссылкой на GQ, в End of Tenancy Cleaning London провели опрос среди 2397 мужчин и женщин. Результаты свидетельствуют, что во время занятия сексом дома ты можешь травмироваться чаще, чем тебе кажется.

Опрос показал, что 89% мужчин и 49% опрошенных женщин заявили, что имели травмы после секса дома. Интересная деталь результатов исследования: каждой комнате в доме присвоили свою степень опасности (и свою частоту травм).

Ну что ж, предлагает вам топ мест в твоем доме, которые чаще всего связывают с травматизмом во время секса:

Ванна

Во всем доме нет более опасного места для секса, чем ванна. Согласно опросу, очень высокий процент – 91% людей получают травмы во время принятия горячего душа со своим партнером. Несомненно, опасно, но 75% людей заявили, что это самое распространенное место для секса.

Кухня

Это правда, что еда и секс идут рука об руку, настолько, что для 69% респондентов кухня – обычное место для секса. Но между ножами, плитами и посудой также легко получить травму. 86% людей пострадали, просто занимаясь сексом на кухне.

Гостиная

Те, кто опасался, что появление потоковых сервисов может стать проблемой в отношениях, могут не сомневаться: сочетание дивана и Netflix (или Amazon, Apple +, Disney + и т. д.) – обычная встреча, которая может перерасти в жаркие шалости для 83% опрошенных. Мы не знаем как, но 75% также признались, что получили травмы во время секса в гостиной. Вероятно, это связано с падением с дивана или журнальный столик, который стоял слишком близко к дивану.

Спальня

Невероятно, но в рейтинге самых опасных комнат в доме для секса спальня занимает четвертое место. Хотя, конечно, 96% людей отдают предпочтение именно ей, если речь идет о занятиях сексом. Но стоит быть осторожным, чтобы в порыве страсти не разбить лоб о спинку кровати или же не травмироваться через ночник.

Лофт / пентхаус

Он тоже попал в этот рейтинг. И, видимо, причина кроется в ультрамодных наклонных потолках, а также высоте стен. Поэтому не удивительно, что 67% респондентов признались, что травмировались, занимаясь сексом в пентхаусе.

Шкаф

Возможно, благодаря тому, что теперь квартиры становятся все меньше и меньше, шкаф – обычное место горячих встреч только для 10% людей, участвовавших в опросе. К счастью, как ни странно, они сообщают о редких инцидентах (3%).

Поэтому мы призываем быть максимально осторожными в порывах страсти. Ты же не хочешь отправиться в травмпункт после секса.

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Автор: УНИАН