Когда отношения только набирают обороты или когда нужно добавить перчинку в будни давно сложившейся пары, на помощь приходят необычные и даже опасные места для занятий любовью. Что ж, разнообразие и свежий опыт — это всегда здорово, но всё же есть места, где не стоит давать волю страстям.

Практика показывает, что если желание накрыло с головой, удовлетворить его можно буквально где угодно. Но все же некоторых мест по разным причинам стоит избегать.

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Учтите некоторые советы, если вдруг захочется секса прям здесь и сейчас.

В движущемся автомобиле

Ты можешь сама понять, почему не стоит этого делать, но добавим суровой статистики, пишет Cosmo. Согласно опросам, треть практиковавших секс в машине превышали скорость, другая треть — хаотично перестраивались из полосы в полосу, а 11% управляли машиной в четыре руки. Так что лучше припаркуй машину: ощущения будут такими же, но вы точно никого не покалечите.

В бассейне

Секс в воде очень красиво показывают в фильмах, а в реальной жизни он далеко не так прекрасен. Хлорка меняет pH-баланс внутри тебя, так что получить инфекцию становится легко. А если вода недостаточно сильно хлорирована, в ней уже циркулируют всякие неприятные бактерии. Да, риск не стопроцентный, но имеет ли смысл рисковать?

В океане

Бесконечное водное пространство, которое все скрывает, а еще вокруг рыбки плавают... Романтика! Да еще и хлорки нет. Но мало того, что соленая вода сильно затрудняет вагинальный секс, — одна итальянская пара в буквальном смысле срослась половыми органами! Звучит смешно, а их пришлось везти в реанимацию и разнимать хирургическим путем, используя в том числе расширитель шейки матки, который иногда применяется в родах. Слишком высокая плата за секс в воде, тебе не кажется?

На балконе

Оттуда открывается отличный вид, и если ты не боишься высоты — дерзай! Только вот с балконов, случается, падают. В 2014 году в Лондоне с балкона шестого этажа выпала пара студентов, 19-летняя россиянка и 18-летний мексиканец. Очевидцы утверждают, что они собирались заняться сексом, для чего девушка села на перила балкона. Видимо, в процессе любовники не удержались, упали и разбились насмерть.

На песке

О сексе на песке снято не меньше сцен, чем о сексе в воде, и наверняка тебе кажется, что это здорово: кататься на мягком песочке и радоваться жизни. Но для твоих интимных мест это может закончиться болью и той же инфекцией, проникшей через микропорезы на коже. Пропусти этот вариант.

В общественном туалете

Там можно подцепить как минимум пять неприятных инфекций, не говоря уже о диарее. Так что место, конечно, укромное, но не для сексуальных радостей.

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Автор: УНИАН