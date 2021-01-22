Ни один мужчина не станет отрицать факт, что ему нравится женская грудь. Да, вкус на размеры у всех разные, но все обожают эту часть женского тела.

Ни для кого не секрет, что наши мужчины обожают нашу грудь вне зависимости от того, какой она формы и размера. Большинство мужчин в своих сексуальных фантазиях представляют себе самые разные «извращения», связанные с женской грудью. Некоторые даже себе боятся в этом признаться, куда там рассказать подруге.

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Но быть может, не нужно все держать в себе и стоит разок признаться в тайных желаниях, тем более не все там так страшно, как может показаться на первый взгляд. В конце концов, женщина не даст причинить своим «подругам» вред и сделать с ними что-то невообразимое.

Предлагаем подборку поз, в которых женской груди достанется особое внимание.

Дразни, действуй

Уложи парня на спину, а сама устройся сверху, в позе наездницы, пишет Cosmo. Освободи руки так, чтобы можно было ласкать ними саму себя. Теперь позволь ему в тебя войти и...устрой настоящее шоу: оближи свой палец и начни водить им по своим соскам, пощипывай их, гладь свою грудь, позволь ей опускаться и подниматься в такт твоим движениям. Гарантируем, он будет в восторге!

Друзья навеки

Пусть партнер удобно расположится на стуле или в кресле, а ты садись ему на колени так, чтобы твоя грудь оказалась на уровне его рта. Обнимая его шею одной рукой, второй сожми свою грудь и начни водить соском по его губам дразня, разрешая поцеловать его. Позволь ему войти в себя, но попроси не прекращать ласки груди — мало того, что мужчине понравится эта поза, так она еще и сможет усилить эмоциональную близость в вашей паре. Идеально!

Золотые глобусы

Уложи его на спину и разведи его ноги пошире так, чтобы можно было поместить между ними свои бедра. Ложись сверху, между его ног так, будто это перевернутая миссионерская поза. Фишка в том, чтобы твои ноги были плотно сжаты, когда он в тебя войдет — дальше начинай тереться о него вверх-вниз и по кругу. Опирайся на вытянутые руки и направляй свою грудь к его лицу. Такие «качели» приятно удивят твоего парня, ну а если устанешь, просто опустись и крепко прижмись к бойфренду — дальше инициатива переходит к нему.

Для тебя одного

Парни любят твою грудь, а теперь пришла очередь груди полюбить парня — прости за такой каламбур. Ляг на спину, нанеси на грудь и ложбинку между ней лубрикант или нейтральное массажное масло. Теперь предложи парню уложить пенис между твоих грудей и начинай ласкать его, сжимая и раздвигая грудь, водя сосками по его головке. Если вы оба войдете во вкус, он сможет кончить прямо тебе на грудь — это, как известно, эротическая мечта едва ли не каждого мужчины.

Минет с сюрпризом

Усади парня на край кровати или в кресло, а сама сядь перед ним на колени. Начни ласкать его языком, затем уложи его пенис между своих грудей (предварительно стоит нанести на них масло или смазку), и начни стимулировать пенис так, будто он находится в твоей вагине. Чередуй ласки ртом и грудью попеременно, пока он не дойдет до фееричного финиша.

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Автор: УНИАН