Физиология секса и спорта схожи. Во время близости и занятий спортом у человека увеличиваются давление, частота дыхания и сердечных сокращений. Это признаки того, что организм работает в усиленном режиме. Секс, как и спорт, укрепляет сердечно-сосудистую систему, иммунитет.

Результаты одного исследования доказали, что мы сжигаем 3,6 калорий в минуту во время секса — больше, чем во время быстрой ходьбы. Однако сексуальная активность только иногда может рассматриваться как замена спортивным упражнениям.

В ходе другого исследования ученые сравнивали расход энергии во время секса с 30 минутами умеренной нагрузки на беговой дорожке. Выяснилось: энергетические затраты на сексуальную активность на ⅔ меньше, чем силы, растраченные на беговой дорожке в течение получаса. Участники исследования отметили, что сексуальная активность более приятна, чем упражнения на беговой дорожке.

Секс не может заменить спорт, но может разнообразить физические нагрузки.

Если у тебя сейчас нехватка времени из-за работы, то приходится выбирать: либо секс, либо фитнес-клуб. Предлагаем решение из сложившейся ситуации, чтобы и овцы целы, и волки сыты.

Читайте такжеЭксперт рассказала, как секс помогает похудеть (18+)Секс и спорт легко можно совместить. Железного пресса у тебя не будет, но ощущения будут необычными, пишет Cosmo.

Дикий пони

Ложись на живот на фитнес-мяч, ладони положи на пол для упора (потому что мяч — это опасно, там даже в инструкции написано). Твой партнер подходит сзади, ты разводишь ноги и позволяешь ему войти в себя. Если у вас большая разница в росте, твой партнер может встать на колени или просто их присогнуть. Удобство этой позы заключается в том, что для того, чтобы начать двигаться, ему достаточно просто слегка подвигать тебя за ноги.

Маленькая обезьянка

Ты сможешь осуществить эту позу, только если кто-то из твоей семьи любит подтягиваться дома. Ну или если вы достаточно смелые, чтобы попробовать провернуть это во дворе на турниках. Схема простая: ты виснешь на турнике, твой партнер подходит, ты обхватываешь его ногами. Для длительного обстоятельного секса такая поза не подойдет, но для того, чтобы быстренько «разогреться» — вполне годится.

Беговая дорожка на паузе

Для начала — выключи ее! Серьезно, не занимайся сексом на движущейся беговой дорожке или на той, которая может включиться. Чревато травмами. В остальном — все просто. Девушка садится на пульт, а парень подходит по беговому полотну, разводит ее колени и входит таким образом. Если нет беговой дорожки, ее место легко может занять, например, подоконник.

Еще один фитбол

Для того чтобы попробовать эту позу, ты должна быть достаточно гибкой в спине и плечах. Ложись спиной на фитбол, прогибаясь назад таким образом, чтобы коснуться руками пола. Твой партнер встает на колени перед мячом и делает тебе прекрасный куннилингус. Учти, что он обязательно должен придерживать тебя под ягодицы, потому что не самая устойчивая поза.

Качаем руки

Догги-стайл хорош тем, что ты можешь подключить практически любой девайс — вся верхняя часть свободна. Возьми йога-резинку, натяни ее между руками и во время секса пытайся развести руки в разные стороны. Когда надоест, эту же резинку можно использовать и как приспособление для спанкинга, и в качестве бондажа.

Секс: новости

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Автор: УНИАН