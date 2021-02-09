Предлагаем узнать, как испытать фееричный оргазм и почувствовать особенную связь со своим партнером.

По данным американского сексолога Альфреда Кинси, мужчины с 20 лет доходят до оргазма практически при каждом занятии сексом. В разных источниках утверждается, что от 30 вплоть до 75% женщин вообще никогда не испытывали оргазм от проникновения, но безуспешно пытаются до него добраться.

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Если ты из тех, кто не может испытать оргазм от одного лишь проникновения – следующие позиции станут для тебя настоящей находкой, пишет Cosmo.

Рука помощи

Поза наездницы – самый легкий и быстрый путь к оргазму, но ты можешь сделать ее еще лучше, если будешь дополнительно стимулировать клитор пальцами. Еще одна опция – вручить бойфренду маленький вибратор и пусть это сделает он. В любом случае, удовольствие гарантировано.

Пересечение параллелей

Лягте на бок, друг напротив друга. Перебрось свою верхнюю ногу поверх его бедер и позволь ему войти в тебя. Здесь вы оба оказываетесь в выигрыше : он получает свободу движений, ты – руки, которыми можно стимулировать себе грудь и клитор, пока он находится внутри.

Третий нелишний

Возьми небольшой вибратор, заверни его в тонкое полотенце или шелковый платок, чтобы слегка уменьшить интенсивность вибраций. Затем ты ложишься на спину, а он становится напротив: расположи вибратор между ног и предложи парню управлять им. В зависимости от того, как сильно и долго он захочет тебя стимулировать, нужно прижимать вибратор меньше или сильнее. Дразнящий фактор и сексуальное напряжение в ожидании оргазма действуют лучше любых афродизиаков.

Суперложки

Если ты стесняешься ласкать себя на глазах у парня, попробуй более традиционную позу – ложек. Ты ложишься набок, слегка сгибая ноги в коленях, а он располагается и входит сзади. Он запускает руку, чтобы поласкать твои соски и клитор – поскольку вы не видите лиц друг друга, то можете полностью расслабиться и сосредоточиться на собственных ощущениях.

Паук

Уверенным в себе девушкам, которые не боятся экспериментов, стоит попробовать эту супер позу. По сути, это перевернутая наездница, в которой ты можешь тереться клитором о его лобок, а также сама решать, какой быстрой и интенсивной будет эта скачка.

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Автор: УНИАН