Секс должен быть разнообразным, если ты хочешь, чтобы твоя интимная жизнь не превращалась в рутину.

Возможно, ты думаешь, что пара удобных подушек не значит для хорошего секса ничего, но это не так. Легкое изменение угла между ягодицами и кроватью – и совсем другие ощущения! Так что выбери подушки пожестче, помягче – и вперед, к приключениям.

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Предлагаем несколько интересных вариантов для секса с использованием подушки, пишет Cosmo.

Труба

Положи подушки друг на друга, сверху – вибратор, встань на четвереньки. Придерживай игрушку одной рукой, пока партнер устраивает сеанс фингеринга (или обычного секса, как договоритесь). Если все сложится, получишь двойной оргазм по цене одного.

Глубокое погружение

Даже в обычной миссионерке стопка подушек изменит буквально все. Подложи их под ягодицы, чтобы приподнять бедра до уровня пениса, когда партнер стоит на коленях. Для пущей близости закинь ноги ему на шею, а рукой или секс-игрушкой стимулируй клитор.

Долина огня

Пусть он сядет на кровати. Положи горку подушек ему под спину, а еще парочку – под бедра и колени. Сядь сверху спиной к нему. Уверяем, поза «наездницы наоборот» откроется перед тобой с новой стороны!

Крест-накрест

Этот вариант выглядит так, будто вы начали строить форт из подушек и остановились на полпути. Пусть он ляжет на бок, под ним пара подушек, а ты ляг на спину, перекинувшись через него. В этой позе удобно заниматься сексом, если у него небольшой пенис, а еще можно использовать разные игрушки.

Догги по-новому

Положи пару подушек на край кровати, встань на них на колени (только осторожно, не упади!) спиной к краю кровати – и к партнеру, стоящему рядом. Потянись вперед, опустись на руки. Догги-стайл под таким углом вызовет бурю положительных эмоций у вас обоих!

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Автор: УНИАН