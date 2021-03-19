Эксперты утверждают, что секс на первом свидании закладывает фундамент отношений.

Секс на первом свидании – явление, которое в обществе принято осуждать. Впрочем, свежее исследование ученых доказывает, что интимные отношения – фундамент, на котором растет все остальное. Несмотря на то, что коронавирус внес ряд правок в нашу привычную жизнь, свидания с него никуда не исчезали. Некоторые из них завершаются милыми прогулками по вечернему городу, а некоторые – горячим сексом.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Maxim.

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Если ты хочешь, чтобы свидание имело все шансы завершиться в спальне, выбери один из этих вариантов.

Свидание в баре

Кофе мы рекомендуем пить в первой половине дня. Поэтому, если ваше свидание запланировано на вечер, то лучше все же избегать напитков с кофеином. Зато можно сходить в бар, насладившись качественным алкоголем. Это позволит не только расслабиться, но и хорошо провести время. The Teleghaph рассказал, что ученые из Флорентийского университета в 2009 году обнаружили, что женщины, которые пьют красное вино, гораздо больше хотят секса, чем те, которые отдают предпочтение иным напиткам. Почему не воспользоваться этим полезным открытием?

Урок танцев

Если это не первое свидание, то можешь смело пригласить ее на урок танцев. Это возможность вполне легально касаться тела девушки, а также получать удовольствие от ее присутствия рядом. Более того: хорошая и расслабляющая музыка позволит ей чувствовать себя максимально комфортно в твоих руках. А еще не стоит забывать о том, что танцы могут многое рассказать о твоих умениях в сексе. Поэтому не исключено, что после урока она предложит заглянуть к ней на чашку чая.

Свидание на выходные

Если девушка предложила провести выходные в Карпатах, то будь готовым к тому, что такое свидание завершится сексом. И здесь все логично. Она готова провести с тобой несколько дней. Это значит, что она убеждена, что вы не поубиваете друг друга. Главное в таком случае – не забыть про контрацепцию, а также лубрикант. У нас есть сомнения, что где-то в горах ты сможешь приобрести эти жизненно необходимые средства в первой же лавке.

Свидание с другой парой

Сразу же заметим, что речь идет не о свингерской вечеринке. Просто устрой двойное свидание. Положительные эмоции, эндорфины и ощущение уюта могут подтолкнуть твою девушку к тому, что этот вечер однозначно стоит зафиналить сексом. Обнимай ее, поправляй непослушные локоны, целуй в шею. Покажи ей, что она сводит тебя с ума.

Гарантий, конечно, нет, но стоит попробовать организовать одно из этих свиданий. Не исключено, что после него вы поедете к тебе или к ней домой, чтобы продолжать наслаждаться друг другом.

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Автор: Иван Бойко