Не все проблемы сексуального характера можно решить за закрытыми дверями, отмечает Ульяна Супрун.

Нормальным количеством интимных отношений между партнерами является то, которое приносит удовольствие. В то же время по данным исследований, в среднем человек занимается сексом один раз в неделю.

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Об этом со ссылкой на спецпроект "Психея" написала бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

"Нормальное количество секса - это то, которое доставляет удовольствие вам и вашему партнеру. Некоторые исследования указывают, что в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год или один раз в неделю. И если у вас сексуальное желание возникает чаще или реже - это нормально", - написала она.

Супрун отметила, что секс имеет несколько этапов, которые могут быть довольно размытыми.

"Химические процессы в нашем мозгу могут прояснить, что мы чувствуем в моменты интимной близости. Сначала у нас возникает желание, потом мы возбуждаемся, затем — собственно половой акт, оргазм и расслабление", — отметила ексочильниця Минздраве.

Она отметила, что партнеры могут обсудить собственные предпочтения и ожидания и решить любые проблемы, которые могут помешать получению положительного сексуального опыта.

"Если вы чувствуете, что в сексе что-то не так и не можете справиться с проблемой самостоятельно или с партнером, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Возможно, вам нужна консультация и помощь, чтобы дойти к здравому решению. Не все проблемы такого характера можно решить за закрытыми дверями", - добавила Супрун.

Секс: советы Супрун

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Автор: Виктория Гордиенко