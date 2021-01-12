Интимные игры - это не только переодевание в медсестру или учительницу. Это умение слышать партнера и фантазировать.

Отношения - штука тонкая. Их постоянно нужно подпитывать, укреплять, а рутину и угасание разжигать своими руками и действиями. Другими словами, если сексуальная жизнь немного стихла, но любовь живет, то не нужно обходить стороной интимные игры.

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Сексолог Анастасия Гарбарук объяснила, стоит ли обращать внимание на сексуальные игры в браке и что это даст, пишет Tochka.net.

"Если пара переживает сексуальный кризис, это говорит о том, что пара до этого момента не понимает, что их генерирует, стимулирует и возбуждает друг в друге. У них нет опыта диалогов", - утверждает Анастасия Гарбару.

В таких случаях очень помогут игры: "Эродий", "Лупе", "Сексополия", WanderSex. Последняя, например, имеет 4 уровня ("Разговоры", "Нежность", "Ласки", "Секс"). Нужно будет рассказать свою самую глупую фантазию, или самую несбыточную фантазию.

"Эти игры стимулируют мозговую деятельность, фантазию, логику, анализ. Также подталкивают на действия: "проимитуйт оргазм" или "покажи обнаженное плечо". Такие игры дают возможность замечать в партнерах то, чего не замечали раньше. Но есть также и опасность. Игра направлена на ассимилирование опыта. То есть на психологическую переработку, чтобы взять какие-то инструменты из этой игры и применять их в отношениях, если когда - нибудь произойдет фон угасания", - утверждает сексолог.

Пара переживает сексуальный кризис тогда, когда не умеет работать с опытом секса, опытом флирта или опытом возбуждения. Часто пары не могут этот опыт применять в жизни. Внимание сексуальная направлена не только условно на кровать, но и на то, как она готовит, как она выгибается, как целуется, как он идет, как он вытирает себя после душа и т.д. Такие моменты, если пара визуально замечает, тем реже попадает в сексуальные кризисы.

Впрочем, такие пары могут попадать в сексуальные кризисы из-за внешних стимуляторов. Условно, через пандемию, карантин, смерть близкого человека и т.д. Это все фоновые моменты, которые не зависят от пары. Либидо может угасать на основании не того, что разлюбил(а) жену / мужа, а из-за того, что сейчас много негативных обстоятельств.

Норматив отношений - это когда два человека в паре согласны на сексуальные экспериментальных вдвоем и не испытывают никаких токсических переживаний. Что такое токсические переживания? Это, например, токсический стыд, страх, отвращение, раздражение. Самое важное здесь, чтобы не было уступкой, компромиссов, чтобы это было желание с двух сторон. Если хотя бы один человек в этой паре страдает от токсичных переживаний, то сначала от них нужно избавиться, а потом уже развивать фантазию.

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Автор: УНИАН