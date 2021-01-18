Лишний вес не является помехой для полноценной сексуальной жизни. Даже привычные позы в сексе позволяют наслаждаться любовью, вопреки любым килограммам.

По статистике, полные люди получают от секса гораздо больше удовольствия, чем худые. Однако из-за комплекции им бывает неудобно наслаждаться любовью в классических позах. Для таких людей существует немало интересных положений, позволяющих им жить насыщенной сексуальной жизнью.

Позы мужчина сзади

Среди полных любовников большой популярностью пользуется поза в стиле собачки. Подойдя сзади к своей возлюбленной, мужчина без труда проникнет в ее влагалище и доведет до оргазма. При этом партнеры не станут наваливаться друг на друга своим весом, а от этого не будет нарушаться ритм и скорость движений.

Наездница

Эта поза хороша для полных мужчин. Живот не будет помехой для доставления обоюдного удовольствия, а расслабленный мужчина не устанет, предоставив возлюбленной свое тело для сексуальных наслаждений. Если лишние килограммы скопились у женщины, ей следует практиковать наездницу спиной к партнеру. Очень удобно, когда она может упираться одной или двумя ногами в пол. Эта позиция хороша для секса на мягкой лавке или на диване.

Позы для секса на боку

В таких вариантах половые органы тесно соприкасаются при любых пропорциях тела, поэтому положения на боку подарят насыщенные ощущения от интимной жизни. Член будет глубоко проникать во влагалище, а тесный телесный контакт позволит подняться на вершины удовольствия.

Положение женщина – лежа, мужчина – стоя

Полным людям может подойти следующий вариант. Женщина ложится на спину ближе к краю дивана. Мужчине будет удобно, если она расположит свой таз на подлокотнике. Ноги следует слегка раздвинуть. Возлюбленный берет ее стоя. В такой позе мощной стимуляции подвергается точка G. Можно ласкать клитор, грудь и любые эрогенные зоны. При этом лишний вес совсем не будет мешать ни одному из партнеров.

В такой позе можно заниматься сексом на столе, что внесет разнообразие в интимную жизнь или может стать хорошим вариантом для страстного спонтанного секса.

Предварительные ласки и лишние килограммы

Если у полных людей могут возникнуть проблемы с выбором позиции для секса, то прелюдии лишний вес не мешает. Пышные формы даже добавляют интересные возможности для возбуждения друг друга.

Минет и кунилингус

Дополнительные килограммы и нежелательные складки на теле никак не мешают доставлению удовольствия оральным путем. Для удобства можно заниматься этим лежа. В то же время у пышек выделяется дополнительный эндорфин в крови, а у тучных мужчин – тестостерон. Данные гормоны повышают либидо, поэтому оральные ласки и секс будут приносить больше радости.

Петтинг

Ласкать руками полного человека даже приятнее, чем худого. Тучные женщины и кавалеры мягче на ощупь, а из-за повышенного выброса гормонов сексуальности они гораздо быстрее возбуждаются и более отзывчивы к нежной стимуляции.

Удовольствие, которого лишены худые

У пышных женщин, как правило, более округлые и насыщенные формы груди. Налитые, словно фрукты, они очень приятны на ощупь. Особую радость ценителям женской красоты доставляет стимуляция члена грудью. Совершая фрикции между округлыми формами, пылкий любовник стремительно достигает семяизвержения, если не будет держать себя под контролем. Некоторое удовольствие от этого способна получить и женщина.

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На самом деле лишний вес не является помехой для полноценной сексуальной жизни. Даже привычные позы в сексе позволяют наслаждаться любовью, вопреки любым килограммам. Проблемы в постели начинаются в голове у закомплексованных людей, слишком сильно заостряющих внимание на своем весе.

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Автор: УНИАН