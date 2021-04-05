Поспешим вас расстроить (или успокоить) - это не кровать! И, да, это есть почти в каждом доме.

Кровать, пожалуй, первая ассоциация, которая приходит в голову в связи со словом «секс». Заниматься сексом в кровати мягко и комфортно. Казалось бы, чего еще желать, если у пары есть большая уютная кровать? Но, как показал опрос, заказанный компанией по продаже матрасов, женщины желают совсем другого.

Как пишет Maximonline, в опросе приняли участие 3000 женщин. Они ответили на вопрос - «Как вы представляете себе идеальное место для занятия сексом?».

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К огромному удивлению исследователей, большинство ответили, что всем другим местам в квартире и даже на планете предпочитают… лестницу!

В чем притягательность ступенек для женского пола, пока неясно. Хотя, если подумать, лестница дает прекрасные возможности для разных диковинных поз. К тому же у лестниц часто бывают перила, которые служат дополнительной опорой.

После лестницы в женском рейтинге сексуальной притягательности идут секс в публичном месте и секс на пляже.

Возможно, со временем исследователи выяснят неожиданную популярность ступенек у девушек. А пока можешь воспользоваться этим знанием и назначить девушке романтическую встречу на какой-нибудь лестнице. Удиви ее!

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Автор: Иван Бойко