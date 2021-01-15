По группе крови можно определить многое, например, какой характер у человека и какова его сексуальная привлекательность.
В ходе нового исследования эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей противоположного пола, пишет Радио Максимум.
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Специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли три тысячи молодых людей с разной группой крови. Организаторы также выяснили, какие черты и особенности противоположного пола привлекают добровольцев.
В процессе эксперимента выяснилось, что наиболее сексуально привлекательной оказалась 1 группа крови.
Носители 2-й группы меньше всего нравятся окружающим. Что касается владельцев 3-й группы, то выяснилось, что они более чувствительны и нежны, а люди с 4-й группой романтики.
Также ученым удалось кратко охарактеризовать особенности характера человека по группе его крови и вот что получилось:
- носители 1 группы крови обладают хорошей силой воли, они терпеливы и упорно стремятся к поставленной цели;
- обладатели 2 группы аккуратные, ответственные, у них есть большое желание работать;
- люди с 3 группой крови не боятся перемен, потому что хорошо приспосабливаются к любым изменениям в своей жизни;
- носители 4 группы обладают лидерскими качествами, они организованы, спокойны и уверены в себе.
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