Известно, что спустя несколько лет совместной жизни секс перестаёт приносить былое удовольствие, и для того, чтобы вернуть отношениям былой драйв, требуется дополнительная стимуляция.

После нескольких лет совместной жизни секс-драйв нуждается в стимуляции. И с годами вопрос, как разнообразить секс становится довольно острым: что бы вы не делали, это будет не в новинку.

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Предлагаем вам 6 откровенных сексуальных практик, которые можно видоизменить и попробовать с партнером. Может быть, некоторые из них здорово разожгут ваше любопытство, подхлестнут фантазию или послужат фундаментом для более интересных идей.

Вуайеризм

Это сексуальное отклонение (не пугайся!), которое характеризуется желанием подглядывать за другими людьми, пишет Cosmo. Вуайерист стремится поймать интимные моменты жизни других людей: секс, раздевание или гигиенические процедуры. Но ведь, если подумать, подглядывать можно и друг за другом! Кажется, что если вы давно живете вместе, какой сюрприз.

Но одно дело механически раздеться перед сном, другое — превратить это в секс.

Подглядывание — действие, куда более откровенное, чем кажется. Он может подсматривать не только за твоим раздеванием. Может быть, ему давно хотелось увидеть, как ты мастурбируешь, моешь свои интимные места или вводишь в себя тампон. Здесь срабатывает сразу два возбуждающих стимула: «вуайериста» возбуждает близость того, что происходит. Это как если бы порнографию снимали прямо у него под носом.

Того, за кем подглядывают, возбуждает осознание, что за ним следят. Он будто работает «на камеру». Важно сохранять иллюзию «случайности» — не переглядывайтесь и не хихикайте. Действуйте так, как если бы игра была реальной.

Фут-фетиш

Это сексуальное влечение к ступням — очень распространенный вид фетишизма. Как правило, влечение вызывают женские ножки.

Одним из видов фут-фетиша является так называемый фут-джоб — активный или пассивный процесс мастурбации полового члена ступнями партнёра или партнёрши.

Совсем не обязательно ударятся в крайности и заставлять партнера облизать твои каблуки (ну, если никому из вас этого не хочется), но многим нравится, когда кто-то ласкает или массирует их ступни. Используйте это как элемент предварительной игры: попроси партнера, чтобы он гладил и ласкал твои ножки, или сделай это сама. Вот увидишь, это подарит тебе новые ощущения!

Бондаж

Не путать с «бандажом». Бондаж — это один из элементов БДСМ-практики, который предполагает связывание и частичное лишение сексуального партнера подвижности. Помнишь эпизод из «50 оттенков серого», где Кристиан Грей покупает в строительном магазине стяжки? Как думаешь, для чего?

Но стяжки тебе не понадобятся — тут легко «перегнуть палку», а пока ты не Кристиан Грей, будем использовать что-то помягче. Например, его галстук. Или мягкие наручники из секс-шопа. Связывание — это очень распространенная фантазия у многих пар. Кстати, характерна она далеко не только для женщин, многим мужчинам тоже хочется побыть в роли «жертвы». Помни, что лишение подвижности может быть чисто символическим — не нужно накручивать узлы вокруг запястий и лодыжек партнера. И даже в таких невинных играх должно быть стоп-слово.

Спанкинг

Шлепки могут здорово разогреть вас обоих, но подходить к ним нужно с умом и осторожностью. Помни, что удары будут болезненны... не только для того, кого шлепают. Да, когда ты несколько раз проходишься ладонью по чьим-то ягодицам, руке будет больно. «Верхнему» стоит пройтись несколькими легкими ударами, постепенно наращивая силу и амплитуду, руководствуясь желаниями и реакциями «нижнего». Не забывай также, что женская ладонь бьет больнее мужской — она гибче, а поэтому хлест получается агрессивнее.

Фуд-плей

Как говорится, вкусно и полезно. Только не говори, что ты никогда не применяла взбитые сливки для эротических игр! Но взбитыми сливками дело не ограничивается. Конечно, «грязные игры» хороши под душем или на старых простынях. Есть всего несколько правил, которых стоит придерживаться.

Во-первых, еда должна быть сладкой. Горчица — плохая идея. Используй жидкий (не горячий!) шоколад, сироп, конфетки или, если ты поклонница здорового образа жизни, кусочки фруктов или ягод.

Во-вторых, ничего никуда не запихивай! Уж сколько раз твердили миру, сколько повторяли гинекологи технику безопасности, но все равно кто-нибудь заиграется. Пожалуйста, не надо так.

Грязные разговоры (Dirty Talk)

Многие любят «тихий секс», когда только ты, он и шумное дыхание. Но, может быть, попробовать немного поболтать? Расскажи ему, что ты ощущаешь, когда он двигается в тебе, или пофантазируй о том, что бы ты сделала, встреться вы при других обстоятельствах.

«Иногда я представляю, как мы едем в поезде. Мы не знаем друг друга, ты садишься напротив, достаешь свой...» В общем, честно, ты можешь отдаться его фантазии или включить на полную катушку свою.

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Автор: УНИАН