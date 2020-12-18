Секс с кубиками льда - простой способ добавить пикантности в вашу интимную жизнь.

Все наше тело усеяно нервными окончаниями, поэтому грех ими не воспользоваться во время занятия сексом. А дополнительную стимуляцию можно делать с помощью кубиков льда, которые есть у каждого в морозильнике.

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Если ты начнешь стимулировать свои рецепторы ощущениями тепла и холода во время прелюдии, ты сможешь достичь желаемого напряжения и подарить удовольствие своей любимой. Для этого тебе нужны кубики льда.

Предлагаем узнать, как освежить свою интимную жизнь с помощью кубиков льда и подарить необычные ощущения во время секса, пишет Men 24.

Эротический массаж

Положи возле кровати миску с несколькими кубиками льда. Потом возьми один, скользя им по коже своей девушки. Как только тело будет чувствовать холод ото льда, его нервы напрягутся. Это позволит ей потом чувствовать больше твоих прикосновений.

Если же ты хочешь довести ее до приятного безумия – не позволяй кубикам льда скользить по ее эрогенным зонам – соскам, внутренней стороне бедра – до последнего момента. Это добавит чуточку приятного напряжения.

Совет: никогда не прикасайся к ее гениталиям льдом. Помни о том, что они чрезвычайно чувствительны.

Меняй температуру

Как только ее тело нагреется, оно расслабится. Вместо этого холод добавляет некоторое напряжение. Так что твоя задача - играть с температурой.

Попробуй поднять температуру ее тела согревающим ароматическим маслом, а затем проведи кубиком льда. Холодный шок вызовет у нее положительную дрожь. Не забывай, что замечательным нагревательным элементом являются также твои губы.

Оральный секс с кубиками льда

Положи в рот кубик льда и подержи его немного. Потом окунись своей любимой между ног. Она одновременно почувствует тепло твоего дыхания, а также холод кубика льда, что гарантирует ей напряжение (от холода) и расслабление (от тепла).

Лед отсрочивает оргазм

Если ты понимаешь, что близок к финалу, то можешь отсрочить процесс с помощью кубика льда. Попроси ее положить кубик льда в рот или позволь скользить им по твоему телу. Таким образом ты отложишь момент кульминации.

Добавь разнообразия своей интимной жизни. Достаточно всего одного кубика льда, чтобы подарить любимой приятные и неожиданные ощущения. Стоит попробовать уже этой ночью.

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Автор: УНИАН