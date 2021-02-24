Эксперт рассказала, как усовершенствовать привычные позы для того, чтобы секс приносил еще больше удовольствия.

C приходом весны вся природа пробуждается — и, конечно, нам тоже хочется привнести новые краски в свою жизнь.

Предлагаем опробовать новые позы в постели — те, которые разбудят в тебе мартовскую кошку и вы с партнером будете в восторге.

Психолог-сексолог, член Европейской ассоциации психологов-сексологов Марианна Межебовская рассказала о том, как усовершенствовать привычные позы для того, чтобы секс приносил еще больше удовольствия, пишет Cosmo.

Для стеснительных

Всего две женщины из 10 способны достичь оргазма без непосредственной стимуляции головки клитора. Вот почему само по себе вагинальное проникновение далеко не всегда позволяет увидеть небо в алмазах. Мужчинам в этом плане проще: у них самая чувствительная часть пениса — головка — при половом акте стимулируется априори. Впрочем, и они выиграют от изменения позы, ведь другой угол проникновения означает новые ощущения.

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Что же касается девушек, большинству из нас для получения удовольствия нужны ласки клитора. Некоторые стесняются попросить об этом партнера прямо или ласкать себя в присутствии любимого. И совершенно напрасно: большинство мужчин вид женской мастурбации просто сводит с ума! Но как быть, если ты пока не можешь полностью раскрепоститься в присутствии партнера? Не лишать же себя удовольствия?! Конечно, нет. Эти позы позволят тебе ласкать клитор во время полового акта, не переживая о том, что твои шалости заметит партнер.

Наездница наоборот. Ты садишься сверху, но лицом к ступням мужчины. В этой позиции тебе будет удобно стимулировать не только мошонку и промежность партнера, но и собственный клитор — пальцами или игрушкой. А если ты попросишь возлюбленного согнуть ноги в коленях, то сможешь тереться клитором о его бедро.

Лицом к лицу. Ты сидишь у мужчины на коленях, и вы занимаетесь любовью. В этой позе чудесно все: вы можете целоваться и смотреть друг другу в глаза в особенно жаркие моменты — это возбуждает еще больше. А самое главное, ты можешь обвить ногами талию мужчины и таким образом контролировать не только глубину проникновения, но и приближать оргазм, дополнительно стимулируя клитор и свои соски. Достаточно лишь «обнять» любимого ногами покрепче.

Догги-стайл. В этой позиции ты можешь ласкать клитор пальцами. Да, придется удерживать равновесие, опираясь только на одну руку — зато можешь смело засчитывать себе фитнес-тренировку!

Сжимая ноги

Многие девушки умеют получать оргазм, просто сжимая посильнее ноги (например, вытянув их и крепко сжав бедра или просто закинув ногу на ногу). Такой оргазм называется миокомпрессионным, так как наступает в результате давления (компрессии) на клитор. Это абсолютно нормально и физиологично, однако некоторые признаются, что способны получить удовольствие только таким способом. Проблема, как правило, в устоявшейся схеме: оргазм — это когда ноги сжаты. Переключить внутренний «тумблер» на оргазм с широко разведенными ногами, как во время полового акта или куннилингуса, бывает сложновато. Стоит начать с того, чтобы перенести привычную модель на секс с партнером. Например, ты можешь сжимать ноги, когда вы занимаетесь любовью в позе ложки, лежа на боку. Кстати, партнер тоже ощутит дополнительное сдавливание — и ему может быть очень приятно! Либо же попробуйте секс в такой позе. Ты становишься лицом к столу и опираешься на него руками либо ложишься грудью и животом. Мужчина входит в тебя сзади. Когда чувствуешь, что кульминация близко, перекрести ноги в бедрах, тем самым создавая дополнительное давление на клитор.

Постепенно, когда ты научишься получать оргазм путем сжимания ног не только наедине с собой, но и в постели с партнером, вы сможете начать расширять арсенал удовольствия, пробуя новые позы.

Пора поставить точку!

Миф о пресловутой точке G прочно укоренился в нашем сознании: якобы достаточно нажать на эту точку — и космический оргазм девушке обеспечен тут же! И, пожалуй, никто не знает точного количества пар, потерпевших фиаско в попытках найти заветную точку. На самом же деле, все объясняется строением женских половых органов. Мы видим только часть клитора — его головку — а вот тело и ножки клитора находятся внутри женского организма. Действительно, у многих девушек на передней стенке влагалища имеется более чувствительная зона — ее и принято называть точкой G. В процессе полового акта через эту область влагалища стимулируются нервные окончания ножек клитора — и удовольствие многократно возрастает.

Для стимуляции точки G попробуйте предыдущую позу: ты стоишь на прямых ногах и ложишься грудью на стол. В таком положении трение пениса партнера о переднюю стенку влагалища значительно усилится. А если ты прогнешься в пояснице, приподняв ягодицы еще выше, то вполне сможешь испытать неземное наслаждение!

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Автор: УНИАН