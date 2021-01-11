Медики рекомендуют гражданам временно отказаться от обычного секса и заменить его мастурбацией на расстоянии.

Медицинские власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии разъяснили, как заниматься сексом в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Play Safe.

Медики рекомендуют гражданам временно отказаться от обычного секса и заменить его мастурбацией на расстоянии в полтора метра друг от друга. Это, считают австралийцы, обезопасит людей от заболевания.

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Причем, если кто-то не может обойтись без секса, то врачи рекомендуют надевать в этот момент маску. Кроме того, не запрещается заниматься любовью тем парам, которые живут вместе и постоянно контактируют друг с другом. Также врачи обратили внимание, что интимные игрушки должны быть чистыми.

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Автор: УНИАН