Медицинские власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии разъяснили, как заниматься сексом в условиях пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Play Safe.
Медики рекомендуют гражданам временно отказаться от обычного секса и заменить его мастурбацией на расстоянии в полтора метра друг от друга. Это, считают австралийцы, обезопасит людей от заболевания.
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Причем, если кто-то не может обойтись без секса, то врачи рекомендуют надевать в этот момент маску. Кроме того, не запрещается заниматься любовью тем парам, которые живут вместе и постоянно контактируют друг с другом. Также врачи обратили внимание, что интимные игрушки должны быть чистыми.
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