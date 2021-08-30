У женщин после кесарева сечения есть риск инфицирования послеоперационной раны, расхождения швов во время полового акта. На восстановление готовности к сексу может уйти больше времени.

Первая близость после родов может спровоцировать кровотечение. Скорее всего, это означает, что женщина еще не до конца восстановилась после родов. Однако в некоторых случаях кровотечение после секса может указывать на проблемы со здоровьем.

Когда у женщины есть швы. Риск кровотечения после секса в первые несколько раз после родов увеличивается, если у женщины еще не зажили швы от разрывов или кесарева сечения.

Женский организм еще не готов к сексу. С вагинальным сексом после родов могут возникнуть сложности. На готовность влияет множество факторов: физическое восстановление, эмоциональное состояние, половое влечение, повышенная чувствительность и болезненность груди, неприятные или необычные ощущения во влагалище.

У женщин после кесарева сечения есть риск инфицирования послеоперационной раны, расхождения швов во время полового акта. На восстановление готовности к сексу может уйти больше времени, чем ожидалось.

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Кроме того, на способность и желание женщины заниматься сексом после родов влияет множество факторов, и это нормально. Стоит поддерживать открытое общение с партнером и дать ему понять о своем самочувствии, прежде чем снова заняться сексом. Если женщина не готова, расслабиться во время полового акта не получится, а это может привести к повреждениям слизистой и кровотечению.

Даже если женщина чувствует готовность к сексу и у нее пропали кровянистые выделения, торопиться не стоит. Лучше подождать, например, в том случае, когда наложили швы на промежность.

Сухость влагалища. Недостаток естественной смазки - очень распространенная проблема после родов, которая может ухудшить половую жизнь. Особенно часто сухость влагалища испытывают женщины, кормящие грудью, что связано с пониженным уровнем эстрогена. Эти гормоны играют важную роль в выработке влагалищной смазки, поэтому кормящим женщинам, возможно, будет нужен лубрикант, пишет nashamama.

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Автор: Иван Бойко