Секс полезен для здоровья, продлевает нашу жизнь и делает нас счастливее. Секс тренирует тело и поддерживает бодрость духа. Секс оберегает от депрессий и даже, как показывают последние исследования, якобы уменьшает вероятность раковых заболеваний.

Оказывается, секс не только приятный процесс, но еще и весьма полезный.

Сколько раз в неделю, с кем и как? И что делать, если не получается? Ученые относятся ко всему этому вполне серьезно, и на все эти вопросы есть научно обоснованные ответы.

Предлагаем вам топ-5 доказанных медициной причин, пишет Maximonline.

Секс - натуральное болеутоляющее

Недавнее исследование, опубликованное в «Вестнике экспериментальной биологии и медицины», доложило, что эндорфины — гормоны радости, с избытком вырабатывающиеся организмом во время секса, — быстро и эффективно притупляют боль. Так что отныне оправдание «У меня болит голова» не работает.

Секс укрепляет иммунитет

Если верить исследованию, проведенному в Пенсильвании и пересказанному в «Психологическом обозрении», те, кто занимается сексом один или два раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина А (то есть противостояния иммунитета болезням), чем те, кто пренебрегает совместными физическими нагрузками в пользу просмотра сериала. Но будь осторожен! Секс три раза в неделю и чаще, согласно данным того же исследования, ведет к стремительному падению уровня иммуноглобулина А.

Секс побеждает стресс

Журнал «Биология психологии» рапортует: мужчины, которые занимаются сексом регулярно, более устойчивы к стрессу.

Секс сердце бережет

Исследователи из Научного университета Новой Англии, что в штате Массачусетс, следили за 1000 мужчин, регулярно обследовали их и задавали неудобные вопросы вроде «Как часто вы занимаетесь сексом?». Оказалось, что те мужчины, которые отвечали: «Ну, не реже раза в неделю» — имели более здоровое сердце по сравнению с теми, кто, услышав вопрос, отводил глаза и тяжело вздыхал.

Секс - залог долголетия

Этот тезис своим исследованием подтвердили ученые из Королевского университета в Белфасте.

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«Сексуальная активность, очевидно, оказывает на здоровье мужчины положительное воздействие», — пространно выразился доктор Джордж Дейви-Смит.

Его слова соответствуют давнему американскому исследованию, согласно которому мужчины, которые уделяют сексу хотя бы полчаса каждую неделю, живут в среднем на восемь лет дольше своих менее сексуально активных ровесников.

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Автор: Иван Бойко