Отмечается, что чем моложе женщина, тем чаще она отказывает партнеру в сексе именно из-за физической усталости.

Иногда бывает так, что женщины отказываются от занятия сексом. Особенно, если вы что-то делаете неправильно. К вашему вниманию перечень "но", которые могут стать причиной, почему представительница прекрасной половины человечества не захочет заниматься любовью с вами.

К сожалению, отказ от секса - не что-то уникальное, пишет Maxim.

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И с этим сталкивался хотя бы раз в жизни каждый мужчина. Поэтому мы рекомендуем взять на вооружение основные причины этого, чтобы не повторять их. Лучше, конечно же, учиться на чужих ошибках.

В опросе участвовали 789 женщин, регулярно занимающихся сексом. И его результаты пролили свет на причины отказа от интима.

Почему секса может не быть:

53% опрошенных регулярно отказывают в сексе своему партнеру.

33% опрошенных заявили, что отказывают в сексе из-за физической усталости и плохого самочувствия.

7% признались, что на их либидо негативно влияют проблемы на работе.

24% сообщили, что и физическая усталость, и проблемы на работе не позволяют им расслабиться и заняться сексом.

36% отказались назвать причину, по которой отказывают мужчине.

Отмечается, что чем моложе женщина, тем чаще она отказывает партнеру в сексе именно из-за физической усталости.

Во время опроса выяснилось и странные факты. Так, 3% женщин регулярно используют секс как способ манипулирования мужчиной. 27% опрошенных прибегают к этому способу манипуляции время от времени. К счастью, 60% опрошенных никогда не использовали секс как способ давления на партнера.

60% женщин, состоящих в длительных (5 и более лет) отношениях, признались, что у них и их партнера разные сексуальные аппетиты. Также опрошенные женщины дали несколько советов, как все-таки убедить партнершу, которая заявила, что не хочет заниматься сексом:

33% уверяют, что помогут "ненавязчивые ласки".

24% считают, что не помешает "откровенный продолжительный разговор".

23% рекомендуют сделать партнерше расслабляющий массаж.

9% советуют "просто подождать".

Надеемся, что полученная информация позволит регулярнее заниматься сексом. А если ваша партнерша назовет одну из причин, то ваша задача – сделать все возможное для того, чтобы ни один посторонний фактор не помешал вашей счастливой интимной жизни.

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Автор: Иван Бойко